陕西医生贩婴案两名被拐婴儿获救

Image caption 被涉案医生张某拐卖的富平县薛镇村村民来某之子此前已被解救。

中国陕西省政府表示，倍受关注的陕西富平县妇幼保健院医生涉嫌拐卖新生婴儿案，目前又有两名被拐婴儿获解救。

新华社说，除了此前被涉案医生张某拐卖的富平县薛镇村村民来某之子已被解救外，警方根据犯罪嫌疑人交代的情况，将孕妇王某被拐卖的双胞胎分别从山东和山西成功解救。

截至8月8日，警方已接到有关报案55起，其中涉及嫌疑人张某的达26起。

陕西省政府在政府官网发表声明说，警方已根据群众举报线索立案5起，并已全力展开侦查。

目前，涉嫌拐卖婴儿的富平妇幼保健院妇产科副主任张某已经被刑事拘留。

产科医生涉贩婴

陕西省政府声明说，包括富平县卫生局局长、分管副局长等卫生官员已被免职。

在此之前，富平妇幼保健院的院长、主管业务的副院长、以及分管护理工作的工会主席均已经被免职。

富平警方对媒体表示，富平县产科医生张淑侠从2006年就开始贩婴，其贩婴活动已有8年之久。

中国卫计委官员在评论这起贩婴案时说，此案“丧德枉法、天理不容”。

陕西省政府在声明中亦承认，“富平县拐卖新生儿案件是一起情节极其严重、性质极其恶劣、社会影响极坏、严重威胁人民群众生命安全的恶性事件”。

陕西省政府宣布，将对全省的医疗机构进行医德、医风、医纪的大规模检查和整顿。

（撰稿：萧尔 责编：叶靖斯）