中国维权记者被控非法拘禁遭刑拘

2013年8月12日

图像加注文字， 陈宝成与其他抗强拆村民发布照片称“请不要再指责我们不理性！我们将与数百光头决一死战”

中国财经传媒的记者陈宝成的家人称，他因协助老家村民维权抗强拆被山东平度警方刑拘。

陈宝成的妻子在丈夫的私人微博披露，陈宝成星期日（8月11日）被平度市公安局“以涉嫌非法拘禁罪正式刑事拘留”。

同陈宝成一起被刑拘的还有他故乡金钩子村的另外7名村民。他们被指非法拘禁一名参与拆迁工程的挖掘机司机，并使用汽油瓶等“凶器”限制这名司机的人身自由。

知名维权律师浦志强律师和李会清律师已经接受聘请出任陈宝成的辩护律师。

李会清星期一对BBC中文网称，刑事拘留一般持续14天，不过他已经向平度警方递交了取保候审申请。

抗拆

平度目前正在境内推进旧村改造工程，期间因拆迁赔偿问题衍生出不少矛盾。

陈宝成父母家所在的金钩子村7月份部分村民的住宅遭强行拆除，导致村民无家可归。

根据陈宝成发布的微博，8月9日金钩子村民将一名驾驶挖掘车司机扣留，这名司机当时正在清理一幢在7月份已经被拆毁的民居的宅基地。

陈宝成在其私人微博上称这名司机是“涉嫌参与7月4日破坏公民私人财物罪的犯罪嫌疑人”。他的微博还披露，“挖掘机下午又要开始挖，遭村民阻拦，现已喷上汽油，报警数遍。”

李会清律师对BBC中文网记者称，陈宝成称司机虽然开始是被强行扣留，但后来是自愿留下的，而且村民们没有虐待他。

报案

李会清表示，陈宝成对他称抗拆村民扣留司机后曾向平度公安局报案，对方不理会，他们随后向青岛市公安局督察投诉并被记录在案，而山东公安督察电话无人接听。

李会清指出，中国法律规定公民看到犯罪行为有权将犯罪嫌疑人扭送司法机关，陈宝成等人出于安全考虑选择报警然后等警察来现场带走嫌疑人，由于警察的不作为导致嫌疑人被长时间扣留，有关责任在平度警方。

不过从陈宝成的微博可以看到，挖掘车车主在9日夜间与他交涉，希望他交出挖掘车和司机，但遭到拒绝。

他在两个多小时后发布一张汽油瓶燃烧的照片，并称：“我烧了一个汽油瓶，当着刚才两位车主的面，旨在告诉各位：这是汽油，不是水。”“@平度公安 来抓我吧，请@青岛公安 @山东公安 @公安部打四黑除四害 督察，我不是吴虹飞，我是陈宝成。”