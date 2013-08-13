武汉发生疑似精神病人持刀伤人事件

2013年8月13日

一名曾在精神病院接受过治疗的男子星期二（8月13日）早晨在武汉一个公园外持刀伤人，导致6人受伤。

武汉硚口区公安分局发布微博称：今早7时许，该局接报警，一男子在硚口公园附近持刀伤人。民警迅速出警，在群众的协助下，在公园侧门将行凶者制服。经调查，嫌疑人李某某，55岁，曾因精神疾病在精神病医院接受过治疗。目前，6名伤者已送往医院医治，均为轻伤和轻微伤，无生命危险。案件正在进一步办理中。

中国近来连续发生多起疑似精神病患者持刀伤人事件，引起公众关注。

在@硚口公安发布的有关微博下，网友@恩翮与点点质疑：这段时间精神病人一起出院了？？？一有点什么就都说是精神病的，哎……

精神病

中国卫生部门的统计数据显示，中国各类精神疾病患者人数在1亿人以上，重性精神病患人数已超过1600万。

北京大学精神卫生研究所副所长唐宏宇曾提出，在这1600万重性精神病患者中，有约10%有肇事肇祸行为及危险，对公共安全构成潜在威胁。

精神疾患在中国疾病总负担的排名中居首位，已超过了心脑血管、呼吸系统及恶性肿瘤等疾患。但公众对精神疾病的知晓率不足5成，就诊率更低。

另外中国对精神疾病的防治体系薄弱，专业机构及人员严重匮乏。据中国疾病预防控制中心统计，截至2005年底，国精神疾病医疗机构仅572家，平均每10万人中才有一位精神科医师。

中国5月1日开始实施《精神卫生法》，声称是中国首部是旨在维护精神障碍患者合法权益的法律。