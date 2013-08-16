武汉一家商场发生持刀伤人事件

Image caption 作案者曾与商场经营方就柜台租赁问题发生争执。（网络截图）

据新华社报道，武汉汉阳一家商场周五（16日）发生一起持刀伤人事件，造成五人受伤。

当地警方称，作案人在这家商场用刀捅伤四人后，他本人跳楼身亡，另有一人在他坠楼时受伤。

武汉市汉阳区公安分局官方微博“平安汉阳”发表的一份声明说，作案人周五早晨搭乘工作人员专用的电梯进入位于这座位于武汉汉阳钟家村某商场五楼的办公区。当时，该商场尚未开门营业。

这名男子挥刀刺伤四名商场员工，随后跳楼身亡，在他跳楼过程中还砸伤一名在地面的行人。

这五名伤者已经被送往医院，不过都没有致命伤。

中国国内多个城市最近一段时间接连发生多起持刀伤人事件，其中不少作案人被查属精神病患者。

本周二（13日），一名曾在精神病院接受过治疗的男子在武汉一个公园外持刀伤人，导致6人受伤。

不过，武汉市公安局官方微博“平安武汉”通报，经查，最新发生的商场持刀伤人案因纠纷引起，并非网传的精神病患者作案。

警方初期调查显示，伤者为商场员工，犯罪嫌疑人胡某系湖北应城来武汉人员，原是商场一名代理商，他在周四曾与商场经营方就柜台租赁问题发生争执。

有关此案的进一步调查仍在继续。

（编写/责编：尚清）