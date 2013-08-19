河南林州公安局长等因民警摔婴案被停职
- 2013年 8月 19日
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河南警方星期一（8月19日）宣布称，林州市公安局局长、政委以及副书记因该局警员郭增喜当街摔伤7个月大女婴案件被停职。
安阳市公安局星期日晚间作出有关决定，并派安阳市公安局副局长陈润超前往林州主持公安局工作。
多家媒体周六（8月17）日引林州人大官员披露，当地一名警察在7月18日摔伤女婴，但仅受到禁闭15天的纪律处分。
有关报道引起舆论大哗，安阳当即成立由纪委、政法委以及公安局官员组成的调查组前往林州。
郭增喜当天晚间被刑拘，目前被关押在安阳看守所。
媒体和民众对郭增喜案最大的意见在于案件发生后，林州当地将此事掩盖一个月之久。
中国媒体称，50岁的郭增喜系林州本地人，从警已有30年。2003年前后，郭增喜曾经在公路部门下属的公路派出所任所长，2008年调到林州市公安局合涧派出所担任指导员，后又进入林州市公安局资源管理大队负责后勤基建和财务工作。
新华社记者星期日晚间见到了化名“悦悦”的受害女婴，并说看到现在8个月大的悦悦“后脑勺处明显可见一处凸起的肿块”。
新华社报道引曾给“悦悦”治病的神经外科医生说，悦悦入院时脑部有一处骨折和一处挫裂伤，目前很难说有关伤情是否会留下后遗症，需要定期进行复查。
（撰写/责编：伊人）