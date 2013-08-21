陈毅之子陈小鲁“为文革造反行为道歉”

Image caption 陈小鲁“文革”时期曾在北京八中读高三。

“北京八中老三届同学会”近日发表博客文章说，中国已故“十大元帅”之一陈毅的儿子陈小鲁，就自己在文革期间批斗师生的反人道行为公开发表道歉信。

陈小鲁“文革”时期曾在北京八中读高三。据公开资料显示，陈小鲁1946年7月生于山东，北京第八中学1966届高中毕业生。文革初期，他倡议并组建了首都红卫兵西城区纠察队，成为文革中第一个跨校际的红卫兵组织。

“网上道歉”

8月20日，“北京八中老三届同学会”在互联网上发表了据称是该同学会会长陈小鲁反思文革的道歉信。陈小鲁在信中承认当年对学校领导、老师和同学被批斗和劳改负有直接责任。

陈小鲁在信中说，“我作为当时八中学生领袖和校革委会主任，对校领导和一些老师、同学被批斗，被劳改负有直接责任。”

他表示，当年由于害怕被人说成反对文革，没有勇气阻止反人道的迫害行为，希望借助网络向这些受害者“表达真诚和郑重的道歉”。

陈小鲁说，“目前社会上出现了一股为文革翻案的思潮，我认为如何解读文革是个人的自由，但是违反宪法，侵犯人权的非人道主义行为不应该以任何形式在中国重演！”

陈小鲁在文章最后承认自己的道歉来得太迟。但他指出，为了社会进步和民族未来，必须这样道歉，并称没有反思，谈何进步。

始于1966年的“无产阶级文化大革命”，是一场持续了十年时间的政治运动。受毛泽东支持和鼓励的红卫兵在“革命无罪、造反有理”的口号下，给当时社会带来了极大的破坏。1981年6月27日，中共十一届六中全会通过决议，正式否定文化大革命。

陈小鲁的网上道歉信发出后，引起了中国网民的不同回应。

新浪网友“独立诗人秦进”表示，“陈小鲁是迄今为止就文革错误进行反省道歉最高级别领导人的子女，值得钦佩和支持，意义十分重大。”

网友回应

另一位网友“北岗Blog”认为，文革中的极左，改革中的极右，多是同一伙人，赶时髦、做时代弄潮儿的基本思想、人生观并没有改变。所以，道歉并不等于良心发现，而只是一种玩弄社会的手段。

“阳光小陈”也表示，这种举动是种病态，要不加上陈毅元帅之子，怕还没人知道陈小鲁是谁？媒人们，集体犯病！

网友“张醒生”说，虽是帅门之后，但也被万恶的文革卷入！先斗别人，后被人斗!为何要人斗人？为陈小鲁今天的忏悔鼓掌！

“凤凰山上不老松”表示，十年文革绝对是新中国历史上最致命的伤害，如何解读不能由任何人自由确定。否则，各种反宪法行为就成为合理合法的了。参与者要反思，党和国家领导更要从法律和党章上确保不再发生此类悲剧。

资深媒体人、凤凰卫视时事评论员邱振海说，陈小鲁的道歉迟到了40多年，终于来了。民族的反思却还没有来，甚至看不到任何迹象。我们就在这样的基础上“崛起”了。当年的疯狂和骚动，一如今天的迷茫和迷乱，其背后的逻辑是一样的。

亦有网友称，在陈小鲁的网上道歉之前，类似公开向文革受害人道歉的，还有山东刘伯勤、河北邯郸退休干部宋继超、湖南的温庆福等。该网友问道，文革过去几十年后，是什么促使今天已近暮年的人们公开道歉？该以什么样的眼光来看他们？

（撰稿：萧尔 责编：伊人）