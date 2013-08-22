济南中院开始公审薄熙来案

Image caption 对薄熙来的审判即将在济南中级人民法院举行

前中共中央政治局委员、前重庆市委书记薄熙来周四（8月22日）在济南中级人民法院出庭受审，其罪名包括贪污、受贿、滥用职权。

这一被称为中国数十年来最具政治敏感度的大案吸引了全球媒体的关注。

大批中外记者从周四清晨就聚集在济南中院大门对面，BBC英国广播公司记者马腾（Martin Patience）也在现场。

马腾说，法院外部署了不少警力，也立起了不少路障。

部分薄熙来支持者在法庭外声援薄熙来。

香港文汇报在现场的记者发布微博称：现场的挺被告民众寥寥，也未见有打横幅、喊口号的激烈表达，不过现场播起了《东方红》。

路透社记者拍摄的现场照片也可看到十余人在法庭附近路障后声援薄熙来，有人举一张写有：“重庆探索利国利民，共同富裕民心所向”的白纸。

微博

济南中院对薄熙来案庭审进行微博直播。

微博披露：旁听人员有被告人亲属5人及陪同人员2人、新闻媒体记者19人及社会各界人士84人，共计110人。

济南中院同时承诺会在庭审之后举行通报会。

济南中院还发布了庭审现场的图片，自去年两会后即从公众视线中消失的薄熙来的照片首次出现。

从图片中可以看到薄熙来比去年3月有所衰老，也可在被告席后的旁听席上看到代表海伍德家人的贺正生律师。

虽然新浪微博就薄熙来案庭审开启了微博话题，但有关话题讨论下似乎仅能看到媒体的微博发布，而看不到普通民众的发言。

虽然薄熙来的名字已经不再是敏感词，但在微博网站搜索“薄熙来”仍是只能看到媒体的发布。

（撰稿/责编：伊人）

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读者反馈

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來的罪名包括貪污、受賄、濫用職權。萬眾注目此案審判之時，可有放眼思考現任的中共中央政治局委員、現任的各省市委書記，可同樣有貪污、受賄、濫用職權？說實在，貪污、受賄、濫用職權在中國大陸官場並非大不了的罪狀，【結黨營私、謀朝篡位】才是薄熙來真正的罪狀啊！這個崛起的大國，為了達到它眼中的穩定和諧，慣性地顧左右而言他，總不喜歡實話實說，於此又多一例。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

薄熙來案開審引人關注是正常的，如果薄熙來的罪名僅止於貪污、受賄、濫用職權，單憑這麼普通的罪狀，何來談得上政治敏感度？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>