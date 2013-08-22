台媒紧密报道评论薄熙来案审判

Image caption 台湾媒体广泛报导的薄熙来的审判。

台湾媒体广泛报道的薄熙来的审判，除了许多引述中国传媒的实时报道外，一些媒体并发表了评论。

《中国时报》将此一审判称为继四人帮后，中国大陆33年来最重要的审判，其报道称该审判对习近平整风反腐，乃至重塑党中央权威都将产生深远影响。

与《中国时报》同属旺中集团的《旺报》的一篇报道，则引述香港《文汇报》记者姜维平说，薄熙来在大连时即是出名的好色之徒，＂不仅好色且极嚣张跋扈，当上市长即违反体制成立薄办＂。

《旺报》的另一则报道则采访了重庆台商协会会长李文勋，据李文勋说对于昔日老书记面临审判，多数台商都以平淡心态看待，一方面是薄离职多时，加上以往承诺多数兑现，目前重庆情势已稳定。

该报道另外引述在重庆的台商说，在薄熙来主政时重庆举办的台湾周缩水或停办将无可避免，已办过三届的重庆台湾名品展，今年极有可能停办。

＂两极争议＂

《联合报》的社论则说，薄熙来作为前政治局委员与重庆市委书记，乃至是习近平接班的最大威胁，他所犯下的罪行不论在中共党内或党外，一直颇有两极的争议。

该社论说尽管他贪腐滥权事证明确，包括其妻谷开来的谋杀案件也已定罪，中国大陆仍有不少民众视他为唱红打黑英雄，认为他是高层政治斗争的犠牲品，也因此如何将此案借公开审判，消除政治上与社会上拥薄势力，是中共当局处心积虑步步为营的事。

社论并说，对薄熙来的审判根据已画得条条框框的官方剧本，似乎不可能有什么意外的结局，比较值得观察的，则是剧本外的群众反应与薄熙来的聆审态度，会不会有擦枪走火演出。

民众反应

《苹果日报》的一篇报道说，此案引起了国际关注，但济南中级人民法院的审理，标榜全程用微博直播，却不开放外国媒体进入法院内拍摄，让外界开始质疑公审的公平性与清晰度。

相对于媒体的关注，中央社的一则报道则说，济南人民对此一＂世纪大案＂相当淡然。

中央社采访了一名济南民众老刘。老刘说，这个案子老百姓没那么关心，＂共产党那有几个不贪钱的，你只要追究下去，从最基层的村长以上干部队长、乡长、镇长、市长都有罪＂。

老刘并说，薄熙来就是＂撞在枪口上，没办法了＂。

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薄熙来是被冤枉的。李雪, 中国