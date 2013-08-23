薄熙来案：证人曝“海伍德威胁谷开来”

Image caption 德維莱尔形容海伍德对谷开来非常愤怒。

薄熙来案庭审第二天上午休庭，首批庭审过程文本提到证人披露谷开来遭海伍德威吓的过程。

济南中级法院星期二（8月23日）午间休庭后发放的首份笔录中提到，公诉人宣读了证人“德某某”于去年8月6日所写的亲笔证词译文。

“德某某”据信即法国建筑师德维莱尔。他在证词中讲述了与谷开来合作买下戛纳圣乔治别墅的细节。

德维莱尔说，他与谷开来原本持有用以购入别墅，于英属泽西岛注册的罗素房地产公司，但谷开来在2007年把她持有的50%股份转让给英国商人海伍德，继而在2011年4月要求他把罗素房产的全部股份转移给大连实德董事长徐明。

2011年5月11日，德维莱尔接到了海伍德从伦敦打来的电话，海伍德提出要取得140万英镑（218万美元；1336万元人民币）酬金。

德维莱尔写道：“我当时惊愕不已，说不出话来，而电话那头的尼尔（海伍德）则满腔愤怒地边骂边走，发泄着对谷开来的不满，说他被她蒙骗了（法律上的蒙骗），威胁说：如果他的要求得不到满足就‘全部揭发’。”

德维莱尔说，他随后得知海伍德要起诉罗素房产公司，要求取得50%股权，海伍德也送来了索要酬金的证明文件。

亲笔证词说，到同年7月，谷开来签署文件，把她的股份转让德维莱尔，同时取消海伍德的股份。德维莱尔说，截至写下证词当天，他仍替谷开来持有罗素房产公司的全部股份。

谷开来于同年11月14日在重庆一家酒店内毒杀海伍德。去年8月对谷开来的审判披露，海伍德于被杀前向薄熙来儿子薄瓜瓜发电邮，要求薄家为一个失败的房产投资项目支付约1300万英镑，否则对薄瓜瓜不利。

德维莱尔的证词并未说明这两个房产项目有否任何关系。

薄熙来案庭审于下午继续。

（撰稿：叶靖斯 责编：萧尔）

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