中国近两千万人可能受砷毒水污染

Image caption 新的研究发现可能帮助中国政府对全国井水质量的检测工作。

一项研究发现，中国有近两千万人可能受含砷毒污染的水源的危害。

瑞士联邦水生科学技术研究所和中国的科研人员开发出了一种统计风险模型，利用现有的关于地质学、土壤特征和地貌方面的数据，得出上述结果。

这一研究结果发表在最新一期专业期刊《科学》上。

砷毒（俗称砒霜）自然存在于地壳中，但如果渗入地下水，长期摄入，即便是低浓度也可对健康造成危害，引起皮肤色素沉着、手掌和足底角化过度、肝病、损害心血管和肾功能，以及各种癌症类型。

地质图

到目前为止，测算一个大国的砷污染范围一直有很多困难。

中国预计有超过一千万口饮用水井，如果测量每口井的有毒物质含量，可能需要几十年时间。

所以，瑞士和中国的科研人员开发的这种模式通过地质图来做出测算。

发表上述报告的作者之一、瑞士联邦水生科学技术研究所的安妮特·约翰逊博士说：“过去几年以来，我们获得大量的地质空间信息，包括电子地图，气候数据，土地使用，地质地貌等。”

利用这些信息，通过对有关国家岩层的研究，特别是它们的地质年龄，研究人员就可以发现最可能找到毒素的地区，然后通过由此制定的地图，就可以首先到热点地区进行实地检测。

这些科研人员的发现显示，中国有1960万人口可能饮用不安全的水源，其中包括一些以前没有估计到的地区。

世界热点地区

约翰逊博士对BBC说：根据这一模式图谱发现了“传统的有些有农业灌溉的地区，比如内蒙的呼和浩特盆地，但也发现了一些新的区域，比如四川中部和东部沿海某些地区”。

研究人员说，这将有助于中国政府对全国的水井进行的有毒物质测量工作。

他们希望这一新方法能用于世界其它地区的水质测量。

目前发现砷污染的地下水问题的还有欧洲中部、南美、美国及亚洲的部分地区。

（编译：立行/ 责编：尚清）