济南审判：薄熙来当庭承认有外遇

Image caption 薄熙来在反驳谷开来证词期间亲口承认曾经有外遇。

中共前重庆市委书记薄熙来第三天在济南中级法院受审途中，亲口承认自己曾经有外遇，并因此导致谷开来把薄瓜瓜带到英国。

星期六（8月24日）上午出庭的证人王正刚称他曾经向薄熙来提出，因为薄瓜瓜在外国学习，“家里困难”，建议薄熙来把一笔500万元人民币的公款留为己用。

济南中院下午开庭后于微博上发布上午庭审的 第五份笔录，提到薄熙来认为相关供词不实，薄熙来此时就提到了外遇问题。

2012年9月28日， 官方新华社播发中共中央政治局“双开”薄熙来的消息时曾提到，中共中央纪律检查委员会的报告认定薄熙来“与多名女性发生或保持不正当性关系”。

不过，此一指控后来没有下文，直到今日薄熙来在庭审陈述中自己提出。

“非常愤怒”

根据济南中院发布的笔录，薄熙来说：“谷开来她是个很要强的人，她绝对不会在我面前哭穷。”

“而且把薄瓜瓜带到英国去上中学完全是她一手操办的，给我打了个招呼就走了，甚至这个事情是有赌气的性质，在此之间我有过外遇。”

“而这个事情呢，她表示非常愤怒，她把瓜瓜带走，在很大程度上是出于一种赌气就走的。”

薄熙来所反驳的证词是关于他涉嫌在2002年出任辽宁省长时挪用“上级单位”拨给大连市用于改造“涉密场所”的款项。公诉方宣读谷开来于去年11月5日作供的笔录，进一步说明公款转移过程。

薄熙来说：“我对谷开来是有感情的。她是一个比较脆弱的女性，加上经济情况她必死，通过检举很快就能出去了。”

“那她能检举谁呢？所有我的指控都出自谷开来。”

当被审判长王旭明问他是否认为谷开来证供不应被采纳时，薄熙来说：“值不值得采信请审判长，请法院来定，我只说自己知道的情况，我并没有猜测，我不去猜她，因为我和谷开来是27年的夫妻。”

法院下午开始进入滥用职权罪部分的法庭调查。

（撰稿：叶靖斯 责编：伊人）

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薄熙来怎么看都是个清官, 子女在国外的共产党领导何止千万, 费用何来???SXY, Boston, USA