济南审判第三天薄熙来续质疑证词矛盾

Image caption 中国中央电视台画面显示薄熙来在庭上持续做笔记。

中共前重庆市委书记薄熙来第三天在济南中级法院受审，他继续在庭上反驳证人针对他贪污公款指控所作的证供。

法院星期六（8月24日）继续审理薄熙来涉嫌在2002年出任辽宁省长时挪用“上级单位”拨给大连市用于改造“涉密场所”的500万元人民币款项。

上午的庭审继续由原大连市城乡规划土地局局长王正刚作证，由辩护人和薄熙来本人进行盘问，当中再次提到了王正刚透过时任大连市市长李永金把公款转到谷开来名下的细节。

王正刚称他曾经向薄熙来提出，因为薄瓜瓜在外国学习，“家里困难”，建议薄熙来把公款留为己用，并当面致电谷开来说明，但薄熙来反指证人自相矛盾。

反驳

根据济南中院透过微博发放的庭审笔录，薄熙来指责王正刚的证词“自相矛盾”、“不符合常理”。

薄熙来说：“他（王正刚）在之前他从来没有给我送过钱，也从来没听过我收过钱，在这种情况下他怎么能够断然把这500万元给了我，就提出这个建议呢？”

“他让我收钱，总得说出一个理由来，他刚才讲给我补贴一点家用，这个理由对一个领导干部来说，能是一个打动他人心的理由吗？”

“要知道，我的大儿子也是在国外留学的，而且我从来不担心他有什么困难。还有，谷开来的收入情况非常好，谷开来证实她共办有5个分律师所，经济情况非常好。还有，谷开来还给我说瓜瓜也很优秀，有奖学金，我有什么理由担心他们有什么困难呢？”

谨慎

中国网民还普遍注意到，薄熙来在驳斥王正刚证词的过程中披露了他在下台前的谨慎习惯。

薄熙来说：“熟悉我的人都知道，和我说话时我先要求他们关手机，我还是一个比较谨慎的人。”

公诉方随后宣读谷开来于去年11月5日作供的笔录，进一步说明公款转移过程。

而紧随宣读薄熙来今年4月2日的亲笔供词则说：“此款已进入我妻子相关的账户，造成了公款私用，这中间，王正刚找过我，我又给谷开来打过电话，责无旁贷。”

“我愿认可检察机关经分析确认后的调查结果，同时为此承担法律责任。对此事的发生，我很惭愧，很懊悔。”

庭审于下午继续。

（撰稿：叶靖斯 责编：伊人）

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