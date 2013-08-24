抚顺洪灾76人丧生 全市哀悼遇难者

Image caption 抚顺市周六举行全市哀悼，全天停止公众娱乐活动。

中国辽宁省抚顺市星期六（8月24日）发布最新统计称，当地8月16日特大暴雨引发的洪水已造成76人死亡。

当地官员称，目前仍有88人下落不明，搜救行动仍在继续。

抚顺全市星期六为洪灾死难者举行全市哀悼，停止所有公众娱乐活动。

上午9点，抚顺响起了防空警报，汽车停驶鸣笛，全市民众默哀3分钟。

抚顺清原满族自治县是本次洪灾的重灾区，沈吉高速清原县南口前镇收费站也举行悼念活动。

8月15日至17日，辽宁省出现区域性大暴雨过程，其中抚顺受灾最为严重，除死亡失踪者外还有5000余人在洪灾中受伤。

东北

中国东北8月14日以来连续出现强降雨天气，导致黑龙江、吉林和辽宁三省超过370万人受灾。

在嫩江、松花江和黑龙江等地发生的流域性洪水使一些防洪标准相对较低的堤坝出现管涌和渗漏等险情，甚至出现溃口。

当局目前正加强堤坝加固、防堵渗漏、防疫检测等工作，紧急转移当地群众。

据报道，受洪涝灾害影响，黑龙江省15座国家水质自动检测站仅有5座能维持正常运行，其余皆因进水、断电等原因陷入“瘫痪”状态。

洪灾造成6万多间房屋倒塌或遭到严重损坏，36万人被迫紧急转移。

（撰稿：萧尔 责编：伊人）

网友如有评论，请用下表：