英媒：亚洲名模随中国奢侈品市场一同崛起

Image caption 刘雯出生在湖南，是建筑工人的女儿。

《星期日电讯报》报道说，中国的超级时装模特刘雯跻身世界上薪酬最高的10大模特之列，反映了中国奢侈品牌购买力增长的实力。

上周美国《富比士》杂志公布2013年全球薪酬最高的名模，排在头名的在过去七年以来一直是巴西的模特 Gisele Bundchen，她年薪高达4200万美元。

第一名后面每年照例是包括英国的凯特在内的一些内衣模特。但今年超级名模榜里出现了两个新面孔，说明中国、远东以及拉美市场的重要性，这些地方使时装模特的种族成分更加多样化。

波多黎各的模特Joan Small在2010年成为雅诗兰黛的首位拉美出身的形象大使。她目前排名第八。

最引人注目的是首度进榜的中国超模刘雯。在过去5年中，刘雯从不为人知的少女成为世界排行第五的超级模特，这一切得归功于Calvin Klein和Hugo Boss两大品牌的宣传攻势。

这是亚洲模特第一次进入《富比士》杂志的年度排行榜。当然刘雯的模特生涯有很多“第一”，25岁的刘雯是第一个被雅诗兰黛当作“亚洲面孔”的亚洲模特，也是第一个被维多利亚的秘密天使内衣雇佣的亚洲模特。

刘雯的模特生涯之所以瞩目是因为亚洲时装行业随着中国奢侈品牌消费者的购买力一起发展。

《星期日电讯报》报道说，刘雯出生在毛泽东的故乡湖南。她是建筑工人的女儿。在赢得一次时装模特比赛后，18岁的刘雯去北京寻求发展。

随后她被时装导演看中，到2008年为止她已经在主要的时装大赛上首次露面，她在米兰时装节上为奢侈品牌巴宝莉当模特。

后来她又去了纽约发展，那时候她还不太会讲英文。两年后在时装界崛起的刘雯受到了时尚杂志《VOGUE》的关注。

刘雯同其他几位中国模特孙菲菲以及何穗一样，代表了中国作为奢侈品牌巨大市场的崛起。中国的时尚行业据料在2020年前会增加三倍，达到1280亿英镑的规模。

（编译：横路 责编：路西）