薄熙来案庭审终结将择期宣判

Image caption 薄熙来称一巴掌就打出一个叛徒来也不容易

持续了五天的薄熙来案的审判星期一（8月26日）在济南告一段落，法官宣布将择期宣判。

在星期一的法庭辩论中，公诉人再度指责薄熙来翻供，并要求法庭依法严惩他。

而薄熙来则反驳了公诉人的这一说法。

他说：“我希望公诉人不要把我在法庭上讲我的意见当作是恶劣的行为。当作是翻供。我国法律为了防止冤假错案，设置了公、检、法相互制约的制度，特别是检法的互相制约的机制，还包括辩护人，就是为了防止冤假错案。如果只听检察机关的一面之辞，会导致冤假错案大量发生。”

对于公诉人所指责的薄熙来此前曾在审查期间所写的自书中承认有关控罪的说法，薄熙来解释：“是因为当时我心中燃有一个希望，希望保留党籍，保留我的政治生命。”

薄熙来在自辩中反驳了所有控罪，他表示为唐肖林所解决的问题是公事公办，谷开来接受徐明贿赂则是他没有留意的。

他为自己辩护说：“过去的30年实实在在地讲，我水平不高，但我就是一架工作机器，没有功夫去过问那些鸡毛蒜皮、婆婆妈妈的小事。”

对于王立军的叛逃，薄熙来否认是因为王立军被他打耳光以及担心自己安全所致。

他在法庭上惊人披露王立军暗恋谷开来，并说他们两人“如胶似漆”，谷开来对王立军“言听计从”。

薄熙来称，王立军向谷开来表白被他撞见，因恐惧而叛逃美国领事馆。

薄熙来说：“我一巴掌把他打跑，我有错误，但是一个巴掌就打出一个叛徒来也不容易。”

（撰稿/责编：伊人）