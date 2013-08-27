中共中央政治局确定十八届三中全会议题

Image caption 11月举行的中共十八届三中全会上，似乎推进改革和打击腐败将成为会议的主旋律。

中国官方媒体宣布，将在今年11月召开中共第18届三中全会，议程确定将讨论改革和打击腐败。

新华社、《人民日报》等官方媒体发布的消息说，中共中央政治局在周二（27日）召开会议，会上决定今年11月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议。

官媒报道说，本次会议主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究全面深化改革重大问题。

而在周二由中共中央总书记习近平主持的会议上，与会的高级领导审议通过《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》、《关于地方政府职能转变和机构改革的意见》，听取了中国（上海）自由贸易试验区筹备工作汇报。

发出的通稿形容“实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放也永无止境，停顿和倒退没有出路，改革开放只有进行时、没有完成时。”

继续改革

通稿强调“必须充分认识改革面临的矛盾和困难，增强与时俱进、攻坚克难的勇气，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，既勇于冲破思想观念的障碍，又勇于突破利益固化的藩篱”。

“必须通过全面深化改革，推进实践基础上的理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面创新，始终把改革创新精神贯彻到治国理政各个环节，把全社会的力量更好凝聚到实现党的十八大确定的奋斗目标和工作部署上来。”

在惩治和预防腐败上，“全面推进惩治和预防腐败体系建设，是全党的重大政治任务和全社会的共同责任，必须在党和国家工作大局中谋划和推进。我们党始终高度重视党风廉政建设，坚决惩治腐败，形成了全党动手抓党风廉政建设和反腐败工作的良好局面。”

通稿似乎也透露中共高层对目前腐败情形普遍的担忧，称“当前，腐败现象依然多发，滋生腐败的土壤依然存在，反腐败斗争形势依然严峻复杂。必须坚持党要管党、从严治党，加大惩治腐败力度，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，在坚决惩治腐败的同时更加科学有效地防治腐败。”

严打腐败

根据官媒的报道，参加周二会议的中共高层坚持“老虎”、“苍蝇”一起打、严肃查处党员违法违纪。

会上还要求各级党委“要加强对反腐败工作的统一领导，严格落实党风廉政建设责任制，把落实《工作规划》列入重要议事日程，切实担负起全面领导党风廉政建设和反腐败工作的主体责任。”

在上海成立自由贸易区方面，则是“对加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验，具有重要意义。”

与会的高层要求国务院和上海市政府务必要把努力把“试验区建设好、管理好，发挥示范带动、服务全国的积极作用。”

（撰稿：威克、责编：顾垠）