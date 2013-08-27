“表叔”杨达才受贿案本周五开庭

Image caption 招致网民愤怒声讨的“微笑局长”在特大交通事故现场的图片成了杨达才被调查发现违规、涉嫌违法的“致命巧合”。（网络截图）

被网民称为“表哥”、“表叔”的前陕西省安监局局长杨达才将于8月30日在陕西中级人民法院出庭，就受贿、巨额财产来源不明等控罪受审。

杨达才今年2月因“任职期间严重违纪并涉嫌犯罪”被开除党籍并移交司法机关处理。

２０１２年８月２６日，陕西省包茂高速安塞段发生特大交通事故，时任安监局长的杨达才在事故现场的新闻图片上看似面带微笑，遭网民怒斥和“人肉搜索”。

据百度百科记载，同年9月，“网络维权斗士”周禄宝爆料发帖称杨达才“至少有83块名表”，网络舆情汹涌，周禄宝人气上升，杨达才被冠以“表叔”称谓并被纪委调查。

周禄宝今年8月因涉嫌敲诈勒索被逮捕。经他在网上爆料而被调查且证实确有贪腐行为的不少地方官员同样被网民称为“表哥”、“表叔”或“红酒哥”、“洋酒叔”。

据新华网报道，熟悉杨达才的人士声称他面部表情天生就是一幅笑脸，并非面对30多人丧生的交通事故惨状还莫名其妙地微笑。

但这个细节成了他仕途终结的“致命巧合”。

2012年9月，陕西省纪委称调查显示杨达才存在严重违纪问题，撤销其省安监局党组书记、局长职务。

此后相当长一段时间“表叔”、“表哥”杨达才案没有下文，网民质疑“烂尾”。

（编写：郱书 / 责编：董乐）

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