涉嫌在华非法获取信息外国夫妇被捕

Image caption 习近平和温家宝的家人及家庭财产信息被外媒披露曾使中国当局非常尴尬与恼怒。

上海警方以涉嫌在中国非法获取公民个人信息逮捕了一对外籍夫妇。

被捕的外国人分别为57岁的英国籍男子皮特·汉弗莱和他的60岁美籍华裔妻子虞英曾。

此前曾有广泛报道认为，汉弗莱因为涉及葛兰素史克（中国）贿案被捕。

新华网引述上海警方说，自2003年以来，汉弗莱夫妇通过搜集、购买等手段非法获取中国公民大量个人信息，包括公民户籍地址、家庭成员、出入境情况、房产及车辆以及其他信息资料。

现任中国最高领导人习近平和前任总理温家宝的家庭财产及亲属情况被外媒披露曾一度令中国共产党政府极为恼火与尴尬。

英国驻北京大使馆已于上周证实了汉弗莱夫妇的被捕，但当时并未透露其他有关细节。

“严重侵犯隐私”

上海警方说，汉弗莱夫妇将这些信息进行分析汇总后编制成调查报道，高价出售给委托客户。

这些客户主要为大型跨国公司，包括制造业企业、金融机构、律师事务所以及其他机构，每年获利高达数百万元人民币。

据警方说，他们在汉弗莱夫妇的公司搜查出超过500份调查报告，已查明其中数十份报告“严重侵犯了中国公民的个人隐私”。

上海警方还说，汉弗莱夫妇已对“犯罪事实”供认不讳，并表示“对犯罪行为非常后悔，向中国政府道歉”。

警方说，于7月份被拘留的汉弗莱夫妇已于8月16日被正式逮捕，目前该案件正在进一步审理之中。

（撰稿：沙漠 责编：萧尔）

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高官高干的个人信息乃属隐私，兼且是国家机密，岂容他人搜集？何况是非我族类的外国人？孟光, Hong Kong