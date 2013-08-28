Image caption 宋哲特派员在公署会见了美国驻港总领事夏千福。

中国外交部驻港特派员宋哲在会见美国驻港总领事夏千福时强调，政制发展问题是香港内部事务，外国政府和官员不应干涉。

宋哲表示，中国坚决反对任何外部势力无视《基本法》和全国人大常委会有关决定，插手和干预香港事务。

中国外交部驻港特派员公署发表简短声明说，8月27日，宋哲特派员在公署会见了美国驻港总领事夏千福。

宋哲表示，希望美驻港机构和人员尊重“一国两制”，遵守《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》，“不以任何借口从事与身份不符的活动，不做任何有损香港繁荣稳定和中美关系大局的事”。

声明还说，“宋哲向夏千福介绍了香港回归16年以来‘一国两制’成功实施情况并就有关问题阐明中方立场”。

夏千福的前任杨苏棣今年5月曾就香港政改问题发表意见，中国外交部驻港公署发言人质疑杨苏棣“干预香港内部事务”。

杨苏棣在评论2017年香港特首普选时表示，包括政府在内的社会各界应尽早投入政改谘询，而遵守《公民权利和政治权利国际公约》落实普选是重要的。

对于杨苏棣的言论，中国外交部驻港公署发言人质疑称，若外国驻港领事刻意曲解《基本法》和全国人大常委会的有关决定，对香港进行“指导”，根本就是干预香港的内部事务。

（撰稿：萧尔 责编：叶靖斯）

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读者反馈

中国政府能不能首先遵循“一国两制”，不对香港指手划脚呢？

自己违背了“一国两制”的承诺，又不接受别人的批评，才是问题的根本。

<strong>焚烧和尚伞, 澳大利亚悉尼</strong><br/>

兒不嫌家貧，母不嫌兒醜，中國人的事由中國人來管，美國人最好閉上你們的臭嘴。美國為了自己的利益造成了無數的殺戮戰場，造成了無數的無辜傷亡，世人都看得見，為甚麼你們在美國人面前如此的噤若寒蟬？如果民主真的那麼好，那就看看「阿拉伯之春」的現在罷，他們是在過春天嗎？讓這個世界的每個民族、國家按照自己的歷史傳承、宗教信仰靜靜的發展好嗎？既然是民主就得實踐「尊重」別人，處處批判別的國家政府，要不就武力威逼，美國，你才是和平的劊子手。

<strong>Robert, Taiwan Kaohsiung</strong><br/>

中国驻港特派员促美勿干预香港事务，显见美国对香港政制发展的言论刺中了中共的要害。孟光, Hong Kong