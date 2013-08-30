习近平登“辽宁舰” 航母机库首曝光

Image caption 习近平登上停泊在大连港的中国首艘航母“辽宁舰”。

据中国媒体报道，中共总书记、国家主席兼中央军委主席习近平近日视察了沈阳军区，并登上中国首艘航母“辽宁舰”。

中国中央电视台30日晚在新闻联播节目中播出了8月28日习近平视察“辽宁舰”的画面，节目中首次播出了“辽宁舰”机库的画面。

新华社报道说，习近平在出席十二届全运会开幕式前夕，专门视察了沈阳战区部队。

28日上午，习近平前往海军某舰载机综合试验训练基地，观看舰载机滑跃起飞、阻拦着陆训练，实地察看有关设备。

当天下午，习近平又赶往大连，登上停泊在大连港的“辽宁舰”，参观舰上设施，并与中国首批航母官兵交谈。

这也是薄熙来案庭审结束后，习近平首次前往薄熙来曾经担任过市长的大连。

29日下午，习近平又前往沈阳军区机关视察，并再次强调党指挥枪的重要性。

他说，新时期强军理念的重点就是“要确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，任何时候任何情况下都坚决听从党中央、中央军委指挥。”

航母建设

Image caption 中央电视台报道中显示的“辽宁舰”机库内景。

同日，中国国防部新闻发言人杨宇军在回答记者提问时否认外媒所报道的有关“辽宁号”不具战斗力的说法。

此前曾有报道称，俄罗斯对“辽宁舰”各个系统进行了分析，得出了一个结论，认为辽宁舰是没有战斗力的，没有自保能力。

杨宇军表示，外媒就“辽宁舰”战斗力的报道是没有根据的，也是站不住脚的。

他说，“类似这种故意贬低或者故意夸大中国军队武器装备性能的言论，我们认为都是纯属炒作。”

此外，有媒体报道目前中国已经在大连造船厂开工制造第一艘国产航母，也是中国的第二艘航母。

对此，杨宇军表示，“辽宁舰”是中国第一艘航母，但绝对不是唯一的一艘。中国将根据国防和军队建设需要，统筹考虑发展航母的建设问题。

（撰稿/责编：尚清）

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