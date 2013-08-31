台湾HTC手机高阶主管涉泄密遭羁押

Image caption 台湾宏达电近月来盈利额不断下降。

台湾手机制造商HTC宏达电两名高阶主管因涉嫌泄漏商业机密和诈骗设计费遭到羁押。

HTC简姓副总、吴姓处长和黄姓设计师等人被公司指控涉嫌泄漏公司营业机密到大陆，并虚报设计费将近新台币1,000万元（约33.4万美元）。

检察官认定简、吴二人涉嫌违反证券交易法和营业秘密法，有串供和逃亡之虞，要求将两人羁押，后经台北地方法院裁定羁押禁见。

赴大陆设公司

台湾调查局在宏达电提出检举后调查发现，涉案人在宏达电任职期间又在大陆成立公司，寻找投资金主，并在公司内部挖角，还涉嫌将尚未发表的智能手机新介面偷走。

调查人员在周五台湾股市收盘后到涉案人在宏达电的办公室搜索，查扣相关电脑和手机证据。

台湾媒体报道说，高阶主管涉嫌泄密和诈骗设计费让许多HTC员工大感震惊。

宏达电发言人则表示，此案因侦查不公开，不便进一步评论，但此案不会对宏达电营运造成任何影响。