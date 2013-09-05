20国集团峰会在俄罗斯圣彼得堡开幕

Image caption 20国集团峰会周四在俄罗斯城市圣彼得堡开幕

20国集团峰会周四（9月5日）在俄罗斯城市圣彼得堡开幕。俄罗斯总统普京在开幕式上发表讲话。

美国总统奥巴马、英国首相卡梅伦和中国国家主席习近平都出席峰会。

峰会将讨论叙利亚危机和全球经济。

BBC在20国峰会的记者说，峰会的经济议题很可能将被美国与俄罗斯在叙利亚问题上的巨大分歧所笼罩。

美国总统奥巴马推动对叙利亚实施军事打击以对叙利亚被指称的化学武器攻击做出回应。

但俄国总统普京警告说，没有联合国的批准，任何针对叙利亚政府的军事行动都将是“一种侵略行径”。

叙利亚问题并不是20国峰会的正式议题，普京在开幕致词中说，该问题应在晚些时候的晚餐时讨论。

经济议题

在开幕致词上，俄罗斯总统普京呼吁各国领导人采取促进经济和扩大就业的计划。普京说世界经济的恢复还没有保证，仍有滑入经济危机的危险。

据信，在晚些时候的晚餐上，各国领导还将讨论新兴经济国家近期出现的金融市场的动荡。

普京还提到，应有更多的努力，减少跨国公司利用监管漏洞和税务天堂逃避纳税的情况。

周四的峰会开幕前，中国国家主席习近平与俄国总统普京举行了会谈。

（编译：李莉 责编：顾垠）