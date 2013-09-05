台湾移民署说明禁支持台独日人入境原因

2013年9月5日

图像加注文字， 田边宪司自称现年38岁，认为台湾不应该禁止他入境。

对外界质疑一名日本人在台湾发表支持台独言论而被禁止入境5年，台湾移民署说是因他违反规定。

台湾的民进党籍立法委员陈唐山举行记者会指责台湾境管当局因为“发表支持台独言论”禁止日本公民田边宪司入境五年是“莫名其妙”。

他说，孙亚夫、郑立中等中国高官多次在台湾发表伤害台湾的言论“没有事”，为何田边宪司发表“多数台湾人的主张”支持台独言论就会被禁止入境。

陈唐山说，等立法院复会开议，他将会追究相关机关的责任。

台湾主管出入境管理的移民署有副署长何荣村做出解释.何荣村说，田边宪司曾经在台湾的最高峰--玉山山顶拉开“日本支持台湾独立建国”的布条。

何荣村表示，2010年4月23日，田边宪司到美国驻台代表机构“美国在台协会”声援“美国军政府接管台湾、驱逐中华民国流亡政府”的陈情活动。

他说，根据规定，在台持有居留证的外籍人士可以参加政治活动，但是田边宪司是以90天免签证入境观光的方式进入台湾，不能参加与入境目的不符合的政治活动。

何荣村表示，经过台湾内政部的审查，决定禁止田边宪司在2015年6月7日前入境。

至于中国官员在台所发表的言论问题，何荣村说，这个问题是台湾主管中国大陆事务的陆委会负责，由陆委会与对方交涉。