联合国高官：企业应欢迎中国反腐

Image caption 联合国打击毒品和犯罪部门负责人呼吁各国企业支持中国反腐。

联合国打击犯罪部门的高级官员瓦拉西斯说，在中国经商的企业应该欢迎那里日渐加紧的反腐行动，无须担心。

联合国打击毒品和犯罪部门的负责人瓦拉西斯说，中国的反腐是个积极的进展。

一些外国公司对中国政府展开的系列反腐败和反垄断行动表示担心，正在雇用律师确保其在华运作符合当地法律。

在中国当局打击医药行业的腐败行为后，反腐已经进展到石油领域。

瓦拉西斯说，企业的领导人应该把中国当局的反腐行动看作是一个改革的机会，对此表示欢迎，同时审查它们公司自己内部的运作。

他说，联合国的反腐公约2005年即已生效，5年后又建立了一个监督机制。

瓦拉西斯说，反腐不仅在中国，在全球特别是拉美、亚洲和非洲的部分国家都取得进展。

中国领导人习近平3月份上台后把反腐当做新领导班子的一个中心任务。

（编译：立行 /责编：路西）

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读者反馈

『企業應該歡迎中國反腐！』好一句說了等於沒說的門面話。其實企業內心的徬徨不安已溢於言表，他們擔心的是過往曾經有密切關係的後台會不會是這波反腐行動的目標，憂心城門失火殃及池魚。孟光, Hong Kong