北京大兴摔死女童案下周一公审
- 2013年 9月 11日
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“北京法院网”星期三（9月11日）发布，大兴女童被当街摔死一案将在9月16日进行审理。
嫌疑人韩磊被控故意杀人罪，庭审将在北京市第一中级人民法院西中法庭进行。
起诉书称，7月23日20时许韩磊和李明因停车问题与当时推着婴儿车的妇女李某发生争执。
期间，韩磊对李某进行殴打，后将年仅2岁10个月的李某之女孙某某从婴儿车内抓起举过头顶摔在地上，导致孙某某因重度颅脑损伤死亡。
起诉书称，作案后李明驾车带韩磊逃离现场。随后韩磊在第二天被抓获归案，而李明则再过一日向警方自首。
起诉书称：“韩磊目无国法，故意非法剥夺他人生命，致人死亡，犯罪性质极其恶劣，情节、后果特别严重，其行为触犯了《中华人民 共和国刑法》第二百三十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究刑事责任。”
起诉书还特别指出：“韩磊曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。”
此前媒体曾报道，韩磊在狱中对自己摔死女童的行为非常后悔，多次表示不想活了，希望自己被判死刑。