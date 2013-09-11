中国学者：搁置争议是解决中日争端基点

2013年9月11日

图像加注文字， 日本政府坚持钓鱼台（日称尖阁诸岛）不存在领土问题。

日本政府购买钓鱼岛（日称尖阁诸岛）一周年之际，再次声明钓鱼岛是日本领土，不存在领土问题。

中国学者对BBC中文网说，从中国政府的角度来理解，“搁置争议”才是中日两国解决钓鱼岛争端的最基本起点。

日本官房长官菅义伟星期三（9月11日）在札幌市内对媒体表示，“尖阁诸岛明显是日本的领土，不存在领土问题这一立场今后也完全不会改变”。

据共同社报道，菅义伟同时强调：“尖阁诸岛无论在历史上还是国际法上都毫无疑问是我国领土，我们将坚决捍卫。”

菅义伟还表示：“中国与日本是世界第二、第三位的经济大国。即使存在个别问题，战略对话的窗口也是一直敞开的。”

争议问题

复旦大学日本研究中心主任胡令远教授认为，从中国政府的角度来理解，“搁置争议”是中日两国解决钓鱼岛争端的最基本起点。

他说，“日本连这个最基本的共识都不承认，导致中国政府过去一年来采取的一系列反制措施。”

“但是以目前的局势来看，因钓鱼岛争端而导致的中日关系紧张，在短时间是无法解决的。”

他说，日本首相安倍在参众议院选举获胜，巩固了政权的稳定，再加上日前东京申奥成功，更加深了他的底气。

问题原点

但是胡令远也指出，中日改善关系也并不是完全没有机会，而且最近也透露出一丝曙光。

“在中日关系的问题上，安倍也讲希望实现中日首脑会谈，就钓鱼岛问题交换意见。”

“在G20会议上，习近平和安倍也有几分钟的短暂交谈，表达中国政府的态度。”

“中国政府还是希望日本能回到问题的原点，承认有争议的存在，然后大家再来具体的谈。”

“毕竟钓鱼岛是中日关系大局中的一个局部问题，我们应该站在更高更远的立场上来处理这个问题。”