中石油台州石化由于土地和政治原因叫停

2013年9月11日

由中石油与荷兰皇家壳牌公司，以及海湾能源巨头卡塔尔石油联手的在中国浙江台州修建炼油厂和石油化工厂的一项价值130亿美元的项目被搁置。

图像加注文字， 中石油台州石化项目由于土地和政治原因叫停

英国路透社报道说，中国政府官员以及行业人士说， 该项目可能面临长期的搁置。

此外，另有消息人士指出，工程可能被永久取消。

据了解该项目的一位业界人士说，找到一个可以修建如此大型炼油厂和化工厂的地点很难。

台州当局提议先填充一块面积巨大的废地，然后再兴建工厂，但填地的费用将耗费大约16亿美元，占据整个项目费用的八分之一。

当地一名官员告诉路透社，在经历近两年的研究和考察后，参与投资的各方伙伴没能就厂址达成一个共识。

该项目在14个月前开始考察在台州建立大型化工厂的可行性，并希望建成后可以日炼油40万桶并年生产120万吨乙烯。

根据协议， 中石油将持有51%的股份，壳牌和卡塔尔则分别持有24.5%的股份。

反对声音

也有报道称，此项工程因地方上的反对和政治原因而被迫停止。

在中石油最近多位高官纷纷落马后，该公司高层发誓要重质量而非数量。中石油在2013年的头半年大力削减炼油厂和石化厂的开支。

一位业界人士表示，该项目被停止的另一原因可能与经济有关，因为这样的投资已经不像以前那样受欢迎。

该项目同时受到当地居民的反对，台州居民担心建厂后将使环境污染更加严重。

但壳牌发言人在接受《每日电讯报》采访时透露，该公司仍在进行该工程的可行性研究。