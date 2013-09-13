港媒：报告证廉署大部分人员清廉

2013年9月13日

图像加注文字， 前香港廉政专员汤显明被指涉及两项违规

香港一些报章周五就当局披露对廉政公署酬酢等问题的调查报告作出评论，认为廉政公署大部分人员都是守正不阿的，而该署的内部异化问题应该暴露和清除。

香港特区政府就廉政公署公务酬酢、馈赠及外访规管制度和程序等问题而成立的独立检讨委员会周四公布调查报告，指出前廉政专员汤显明在任5年间，廉署在酬酢、馈赠及外访等问题上共有18项违规，当中两项涉及汤显明的刑事调查而不作披露。报告又为廉署订下近20项改善建议。

香港《明报》的社论说，检讨委员会列出汤显明个人多项违规外，还查找出多项制度上规管不足之处。要保持社会廉洁，廉署除了打击贪污及推行防贪教育，还需要按时检讨内部防贪机制，以身作则。

“有人配合”

社论说，从已知情况看来，廉署所显露腐化异化现象，汤显明只是核心，内部有人配合才成事……而且职位应属廉署高层人物。

社论又说：“酬酢、采购、送礼等违规不当，并非汤显明一人可以为之，而是有其他人配合。特别是送礼操作，从已知公开资料，显得很不合情理，而处理手法，使人有理由相信当中有组织结构关系，而性质涉及腐化与异化的深层底蕴，若不将之暴露出来，清除出廉政队伍，则这些病毒会继续侵蚀廉署的肌体，使廉署难以重拾公众对它肃贪倡廉的信心和信任。期望刑事调查的结果，会给公众一个交代。”

香港《星岛日报》的社论则认为，汤显明被揭发喜欢以茅台烈酒宴客自娱，部分送客礼品昂贵，又趁出差之便接受款待游山玩水。不少市民觉得这些作风贴近内地官场不良文化，廉政专员如果其身不正，向这种文化投降，难免令市民怀疑廉署对贪污不正之风的把关能力。

“廉署形象”

该报说，如果愈来愈多市民产生这种印象，奢饮豪宴和送礼之风就会日益猖獗，低落，市民向廉署举报贪污的意欲亦会下降。 社论说，调查报告把汤显明与大部分廉署人员的操守划清界线，为廉署形象亡羊补牢。汤显明个人作风有问题，需要当局跟进。

《星岛日报》社论指出，“香港胜在有ICAC”是市民耳熟能详的品牌口号，不少人为此感到安心和自豪，希望这个无价软件能够抵挡外来腐败之风，且为内地和海外肃贪倡廉作出贡献。