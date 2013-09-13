日本前首相菅直人出席台湾反核运动

林楠森

BBC中文网台湾特约记者

2013年9月13日

图像加注文字， 菅直人曾经在福岛核灾时担任日本首相。

在福岛核灾时担任日本首相的菅直人到台湾出席公民团体反核运动，并在台北中正纪念堂对群众发表反核演说。

他同群众分享了从一个拥核日本首相到成为反核人士的转折，并回顾福岛核灾发生后的一系列惊险善后。

菅直人说他在福岛核灾前对核电没有过任何怀疑，而在首相任内被告知核电站出事的当下＂背脊发凉＂。

他分享日本经验说，专家确信没有百分之百安全的核技术，而他认为唯一防止核灾发生的方式是要靠人们的力量让全世界零核电，这是最根本的方法。

原子弹

菅直人在晚间对群众发表演说前，实地造访了台湾的核电站与供应台北自来水，距核四电站仅九公里的翡翠水库。

他对群众说若北台湾的核一核二与核四发生事故，方圆两百五十公里内的人都没有退路，没有比这更大的冒险。

此一方圆两百五十公里撤退圈是福岛核灾时，日本核安专家向菅直人建议一旦核外泄的善后计划，菅直人说当时若真发生核外泄必须撤走五千万人，造成日本社会崩溃。

他在演说中表示全球发展核电一开始不是为了发电，每个国家的动机都是为了制造原子弹，是为了取出钸，而钸的半衰期达两万多年。

他说核癈料剧毒是要留给子子孙孙，他并形容说妈妈一般是把好吃的留给孩子，自己吃难吃的东西，而核电则是妈妈吃好的，把难吃的留给孩子。

台电

由于菅直人的反核态度，台湾国营的台电公司原本拒绝让他到核电站实地参访，在折冲后则让他在核一电站短暂停留。

由于菅直人在参访核电站随即离去未对记者发言，台电公司对媒体说菅直人参访时肯定台湾核电站一些设施优于福岛核电站。

但这样的说法被菅直人本人否认，邀访菅直人到台的公民团体表示他对台电说法感到错愕，公民团体并批评台电公司无耻公然说谎。

菅直人晚间参加中正纪念堂的＂反核五六活动＂，是台湾一群艺文界人士与公民团体的例行性小型群众集会，群众人数约数百人。

据邀访的公民团体说，当时对菅直人提出邀请时他爽快答应，也不在意群众规模大小。