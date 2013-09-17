王金平证实北京向其关切两岸服贸审查

Image caption 两岸服务贸易协议从两会签署以来在台湾引起巨大的争议

台湾立法院长王金平证实北京曾向他提出通过两岸服务协议的关切，但他否认是北京直接打电话提出要求。

此一北京关切的信息最先是台联党立委许忠信周一向外界披露，他表示在立法院决定逐条审查两岸服务协议后，王金平接到来自北京的关切电话。

王金平本人否认北京打电话给他，他说这是北京表示意见，通过别人来跟他说，并非北京方面亲自打电话。

对于为北京的传话者是谁，以及跟他说了些什么内容，王金平则表示他不能说，＂反正就是有人来反映＂。

受到马英九指控要其下台的王金平，周二仍以立法院长身份主持立院新会期开议。

在马英九用撤销党籍移除王金平立委职务遭王以法院假处分反制后，目前情势处于对峙。

许忠信在披露此一信息时说，他怀疑马英九要除掉王金平的真正原因，是王金平被他视为服贸协议通过的绊脚石，且背后有来自北京方面势力运作。

陆委会主委王郁琦则否认马对王的指控与两岸服贸协议有关，他并说没有听说过北京因两岸服贸协议而给王金平打电话。

两岸服贸协议

从马英九对王金平提出指控以来，台湾不少评论员也提出与许忠信相同怀疑。他们说王金平不愿动用警察架走占据议场阻挡服贸协议的在野党立委，让国民党以优势席位通过协议，引起了马英九不满。

台湾的政治评论员并怀疑此一服贸协议的通过，是中国领导人习近平对马英九开出习马会的条件之一。

两岸服务贸易协议自签署以来在台湾引起巨大的争议，除了在野政党表达强烈反对外，马英九聘任的国策顾问郝明义并在两度对他发表公开信后辞职抗议。

包括在野党与郝明义都批评该协议签署时仅马英九政府中极少数人知道内容，且不让受影响的台湾业者知道，这种＂黑箱作业＂在民主国家中不可能发生。

在野党说该协议是北京对台一贯的以商围政策略，且是由ECFA针对的财团企业，进一步扩大到台湾的中小型企业，这将加速马英九此前提出的＂终极统一＂目标。

而中国商务部在周二的新闻发布会上对于此一协议则说＂我们希望台湾方面尽快完成内部审议程序，推动协议尽快生效与实施，使两岸业者与民众早日受惠＂。

（责编：李莉）