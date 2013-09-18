媒体：宗庆后确曾遭袭击但已上班

Image caption 娃哈哈称杭州市委已经介入宗庆后遭袭击事件

中国官方媒体中新社星期三（9月18日）报道称，杭州警方对该社记者证实娃哈哈集团董事长宗庆后在杭州遭袭击消息，但拒绝透露细节。

同时中新社记者还说，娃哈哈宗庆后办公室的工作人员称：“宗总现在正在上班。”

报道称，娃哈哈工作人员还披露，杭州市委已经介入有关事件。

星期三出版的《香港商报》称，宗庆后9月13日在其杭州住宅附近遭袭击，左手四个手指的肌腱被砍断。

浙江在线则随即发表微博称，浙江大学医学院附属第二医院证实13日有名为“宗庆后”的67岁男子因手外伤入院。

BBC中文网记者通过杭州公安局官方网站提供的查询重名功能发现，杭州只有一名叫宗庆后的男性居民。

报复？

《香港商报》在报道中提出宗庆后被袭击可能是遭到报复，但这一说法无法得到证实。

报道称娃哈哈目前正在进行重大内部调整，人事动荡。报道还指出曾有报纸在本月早些时候报道称娃哈哈高管集体停职待岗。

《中国房地产报》有关报道引知情人士称，“娃哈哈商业公司正进行重大内部调整，整个公司除了总经理之外，副总等领导层人员均被免职，原来的团队成员也面临着解散。”

但宗庆后随即通过《羊城晚报》否认有关说法，他用“胡说”形容有关报道，并称那可能是集团一名被免职的副总经理“在散布谣言”。

今年福布斯富豪榜显示，宗庆后个人资产约为110亿美元，仅次于万达集团董事长王健林排名中国第二富豪。

（撰稿/责编：伊人）