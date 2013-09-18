中国要求日本在钓鱼岛上正视历史和现实

Image caption 洪磊指责日本是侵犯中国的领土主权。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说，日本应在钓鱼岛问题上“停止侵略中国的领土”。

在记者会上，有记者向洪磊提问说，去年9月中国各地曾经爆发大规模反日示威，但是今年没有，其原因为何。

洪磊的回答是“去年9月11日，日本采取非法“购买”钓鱼岛行动。日方做法严重侵犯中国领土主权，挑战二战后国际秩序，激起中国人民的强烈义愤，受到中国人民的同声谴责。我们要求日方在钓鱼岛问题上正视历史和现实，停止侵犯中国领土主权，采取切实行动管控和解决有关问题，消除中日关系发展的障碍。”

至于日本媒体报道称，美国副国务卿伯恩斯在接见日本公民党领导人山口那津男时曾经说，在钓鱼岛问题上，美国支持日本的立场。

但是发言人普萨基则说，美国向来对钓鱼岛问题不采立场，否认美国的立场有所改变。

洪磊回答记者的相关提问时说“我们注意到美方表态。我想强调的是，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方在钓鱼岛问题上的立场是明确和一贯的。希望美方严守在钓鱼岛主权问题上不选边站队承诺，谨言慎行，以实际行动维护地区和平稳定和中美关系大局。”

日本媒体则报道说，在周三“九一八事变”82周年的当天，沈阳等地虽然戒备森严，但是没有发生类似去年的大规模反日示威。

去年，日本政府在9月18日将钓鱼岛买下，成为“国有化”，引发了中国政府和民众的强烈不满，演变成暴力抗议、多家日本企业和日本使领馆受到袭击，日式餐馆也被波及。

不过，今年日本的领事馆加强了防护设施，许多日式餐馆也干脆休息一日、避开风头。

（撰稿：威克 责编：尚清）

网友如有评论，请用下表：

读者反馈

好一番理直气壮大义凛然的豪情壮语！要求日本在钓鱼岛上正视历史和现实是一回事，人家做不做又是另一回事。正如我们要求中共正视俄国侵占边界大片土地的历史和现实、正如我们要求中共正视大跃进文革六四的历史和现实、正如我们要求中共正视中华民国在台湾的历史和现实、正如我们要求中共正视港人争普选行民主的历史和现实，通通都是同一的道理。没有雄厚实力相辅下的要求，没有积极行动下的要求，都是虚空软弱无力的，皆可视为阿Q精神。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>