薄熙来案判决 网民反应不一

Image caption 薄熙来案受到广泛关注。

中国山东济南中级法院星期天（9月22日）对原中共重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权案作一审宣判。

法院裁定薄熙来有罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

正如薄熙来是充满争议的政治人物一样，网民在判决后的反应也大相径庭。

叫好

中国最大微博平台新浪微博的绝大多数评论对判决表赞许。“坝上老孙”说：“这次审判，公开透明，没有用薄熙来的方法去对付他，完全经受住历史和法律的考验。”

@波波bobo哥：薄熙来的锒铛入狱，正是中国法制的体现。那些天天拿着百姓的钱，利用手中的职权，不停的给自己和家人捞实惠的所谓的官员们，你们要清醒了。出来混，总是要还的。

@小咻咻2012：应该再重一些就好了！

@孤独行者：以后新标杆：2000万无期，多少是死刑呢？

网民“杨波”在腾迅微博上留言说：“中国为什么发展慢，就是当大官的贪官太多，党内贪污分子太多。哎哎悲哀呀?”

@严平：当今世上,上千万的贪官何其多,反腐力度是不是太弱.就一个薄熙来案就搞了一年多,这样下去,老百姓何时方能见青天?

不平

也有不少人替薄熙来鸣不平。

网民“亦超”在腾迅微博上说：“中国的官分两种，一种是是拿钱办事的，另一种是拿钱不办事的！薄怎么说都是做过好事的！”

@Zhang: 他是党的好儿子 ，为人民办实事是个好清官，济南黑院对薄熙来不公判决，苍天有眼！

@小V: 他们虽然有资格审理。但是没资格判刑。只是一套流程。这个结果早就定好了。

@青松：比他严重的太多太多了。

@笑笑也就算了：若没有王入美国使馆事件发生,薄还是薄.很多事得好好想就知道真实,别看表面上的

反思

也有网民在薄案宣判后进行反思。

@人生如梦：告诉孩子，长大了别做官，这是中国官员的特色，先是风光无限，功劳卓著，最后身败名裂。

@水蜜桃：过早暴露实力，招置打击，无学好东语录。

@张峰：不管被判多少年，都是一个人的悲哀、家的悲哀、国的悲哀、民的悲哀。若不去从制度上解决，这种悲哀三五年总会再来。

@南宫七杀：好坏的根本在制度，而不是个人。政治家没有好坏，只有利益。

@蜘蛛：薄熙来太招摇了。不懂官场游戏规则，才落此下场。

（撰稿：叶靖斯／高毅 责编：萧尔）

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读者反馈

为什么十八大一年后，房价还是涨？！

无人管。

习在做什么？

在忙什么？

习在忙不许老百姓说话，收拾老百姓。

在权斗。。。。不为民做事，呆在上面干什么？！！

支持薄熙来！

<strong>中国老百姓, </strong><br/>

薄熙来走了，重庆治安太乱了！真心喜欢薄熙来！

<strong>重庆老百姓, 重庆</strong><br/>

薄熙来是个不错的官！曾维西, 中国 重庆

从五天的庭审报道来看，本是一场表演秀，没想到薄不配合表演，这使当权者难堪。再难堪也不能把著名的太子党怎样，薄案中“杀人犯”谷开来宣判时不戴手铐，叛徒王立军宣判时也不戴手铐，唯独薄宣判后戴手铐离场，可见当权者对薄的愤怒程度。当今的中国权斗为了排除异己，用经济犯罪来说事，这样对外即可立威，又能达到自己的目的，起到事半功倍的效果。如果真想反腐，为什么公布官员的财产这样的反腐利器在当今的中国被视为洪水猛兽？区庄