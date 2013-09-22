重庆市民谈薄熙来案宣判

中共前重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权案星期日（9月22日）在济南中院宣判。薄熙来被一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

薄熙来2007年11月出任重庆市委书记，随后推行公租房制度、绿化重庆、平安重庆、“唱红打黑”等措施，在博得不少重庆市民认可的同时，也遭到批评者的反对。

薄熙来案宣判后，在其“权力基地”重庆的市民又有什么看法呢？BBC记者在重庆市街头，随即采访了一些市民：

张育仁 重庆师范大学教授

“薄熙来重新采取文革的做法，利用其政治威权，各单位、学校、部门耗用大量的公共资源来唱红歌，而本职工作没人管，这一点我认为是非常成问题的。

第二就是打黑。什么是黑？没有一个具体的法律标准，他认为谁是黑，就抓起来，而且在背后完全操纵法律机关，不顾及法律程序。这些对知识界来讲，不仅是反感，而且对重庆市的文明形象造成很大损害。”

万达咏 退休糕点师

万达咏现在民心佳园居住，这是薄熙来任内搞的廉租房项目之一。

''我确实觉得，（对薄熙来的好）真的是体会太深了。三十几年工龄我没有分到房子（直到现在住进廉租房）。所以说我觉得我还是很感谢他。''

''啊？！是无期徒刑啊？（含泪摇头）就好像刚才我说的，（如果他）被卷入政治斗争，我们发了言也没有用，所以也没有必要去发这个言。''

''我觉得反正起码说他为我们具体实实在在地做了一些事情。如果重庆市不是薄熙来的话，变化没有这么大，变化没有这么好，好快哦（重庆的变化），他才来这么几年。''

张德鹏 退休工人

张德鹏也是民心佳园的居民

“不公正的、不公正的判处。法律不公正。我就这么说。法律必须公正地判决他，人民才服。这样的结果人民不服。”

“我们老百姓有什么办法？只有觉得薄书记是‘联合总理永生’。老百姓是没有办法，但是老百姓永远挺他，他永远在老百姓心目中是一座丰碑。他为人民，他想到人民，人民就为他。”

张文 大街上发小广告

“我觉得不应该这样判。这样的判罚是要不得的。薄熙来在重庆人民中有很大的威望。他对市民相当的可以。

“说实话这次的公判确实不对头......我们市民只能说点简单的。他是个好书记，好得很，他的‘五个重庆’ 还没有搞完，我们希望他起来，重新站起来，再为我们市民办公道事。”