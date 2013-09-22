李天一涉嫌强奸案即日公开宣判
- 2013年 9月 22日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
北京法院网官方微博发布消息，海淀法院将于9月26日“公开宣判被告人李某某等五人强奸一案”。
中国著名军旅歌手李双江之子李天一等人因涉嫌轮奸被拘留。7月8日，北京海淀区人民检察院对李天一等人提出公诉。
此案在经过两天的审理后于8月29日结束。
北京法院官方微博“京法网事”22日发布消息，称李某某案将于26日上午9点30分公开宣判。
案件审理过程中，李天一据报不认罪，不承认与受害人发生性关系，称他当时喝醉了，不知道事发经过，并称当时是嫖娼行为。
李天一于2011年曾因打人被警方判处收容教养一年，
李天一涉嫌强奸案历时半年多，更是引起中国社会的普遍关注。
他的背后有显赫的身份和背景，中国普通人希望通过这个事件看看法律面前是否人人平等。