李天一涉嫌强奸案即日公开宣判

Image caption 李天一的身世引起社会对案件的普遍关注

北京法院网官方微博发布消息，海淀法院将于9月26日“公开宣判被告人李某某等五人强奸一案”。

中国著名军旅歌手李双江之子李天一等人因涉嫌轮奸被拘留。7月8日，北京海淀区人民检察院对李天一等人提出公诉。

此案在经过两天的审理后于8月29日结束。

北京法院官方微博“京法网事”22日发布消息，称李某某案将于26日上午9点30分公开宣判。

案件审理过程中，李天一据报不认罪，不承认与受害人发生性关系，称他当时喝醉了，不知道事发经过，并称当时是嫖娼行为。

李天一于2011年曾因打人被警方判处收容教养一年，

李天一涉嫌强奸案历时半年多，更是引起中国社会的普遍关注。

他的背后有显赫的身份和背景，中国普通人希望通过这个事件看看法律面前是否人人平等。