环球时报：“占中”本质是“暴民抗命”

Image caption 文章警告“占中”行动会动摇香港的核心价值和赖以生存的法治精神。

中共《人民日报》旗下《环球时报》星期二（9月24日）刊登署名香港媒体工作者张利的文章，抨击香港“占领中环”行动的本质是“暴民抗命”。

虽然这篇文章没有解释张利的具体身份，但此前《环球时报》曾称发表来自该报“香港特约记者张利”的报道。

张利在文章中说，虽然反对派声称“占中”是希望发挥“公民抗命”精神，与中央政府进行普选谈判，但“占中”实际上只是一场彻彻底底的“暴民抗命”运动。

文章认为，最大的争议是：“公民抗命”运动发起人如何证明其要求是正当的？

文章说，反对派多次引用国际公约，质疑未确定的2017年特首普选办法“不符合国际标准”。但特首提名机制是《基本法》规定的。此外，“占中”行动所宣称反抗的制度或法例，目前连草案都没有确定。反对派在尚未有具体政改方案的情况下就要“占中”并不恰当。

法治精神

张利在文章中质疑，“反对派不断强调‘占中’行动是和平理性地进行，但这样就一定能避免流血暴力吗？”

他说，数千人占领交通要道，“长期下去，难免会引发零星的口角冲突和局部的肢体冲突，有可能演变成大范围的对骂、攻击，甚至可能以流血骚乱结束”。

文章认为，法治精神一向是香港的根本。“‘占中’一旦出现，无可避免地将会动摇香港的核心价值和赖以生存的法治精神，成为一个极坏的先例”。

文章最后称，“占领中环”不论如何掩饰包装，其本质都不是“公民抗命”，而是“暴民抗命”，是一场挑动社会冲突的政治运动，具有高度的“对抗性”。

就在上周，香港中联办宣传文体部部长郝铁川曾在《明报》撰文抨击“占中”行动可能将香港推向动乱。但“占中”行动发起人之一戴耀廷表示，不认同郝铁川的说法。

戴耀廷反驳说，公民抗命是以非暴力，即使警察需要执法，也看不到有混乱的可能性，除非有反对占中者搞事。

（撰稿：萧尔 责编：伊人）

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读者反馈

誰會主演佔中大龍鳳?

如果真的弄到 "實行佔中" 的田地, 那麼絕不能排除暴力事件發生的可能.

但最低可能是由佔中者發動, 較大可能是由反佔中者發動, 而最大可能是由假扮的佔中支持者發動. 屆時, 反佔中者 + 假扮佔中的支持者 + 特區警方, 便會合演一場大龍鳳, 因為祗有這種插贓手法對佔中最具破壞力.

插贓行動最大可能是在國內策劃及組織,並由國內直接指揮行動. 類似情況在回歸前已發生過, 香港警方亦知情, 但基於政治原因不對外張揚. 現在已回歸, 情況會怎樣? 梁振英治

下的特區政府會怎樣? 大家不難想像.<br><strong>香港仔, 香港</strong><br/>

“占中”的本质若是“暴民抗命”，那么“回归”的本质可算是“回归虎穴”？《基本法》的本质可算是“无字天书”？中共的本质可算是“马扁之子”？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

占中可怕吗？对台湾人来说根本是小case。但对中港二方都天大地大，中方面对占中根本手足无措，因为完全没有民主经验，但港方又何尝有信心不会失控？理由一样无群众运动经验。

不管美英如何支持港方的普选，但最终仍要港民自己站起来才能争取的到，这是台湾人的经验谈。

中国仅剩十年来准备好面对中国的阿拉伯之春，台湾人可是看衰中国人的素质的，但没有看衰中国政府眼到手到的决心，也就是说北京政府下定决心准备好面对的话，不一定不会过关。

香港人的法治素养高，缺少的是台湾人敢于冒险的性格，天下没有100%安全的抗议活动，但香港人可以自信有7O%以上不出事，所以就勇敢踏出去吧！戴珍珠, 台北

支持香港！不然就像现在的中国一样，城管就像六四解放军暴行的活化石。张晗, 中国