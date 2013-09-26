佳士得首次在中国大陆独立举行拍卖会

2013年9月26日

图像加注文字， 这次拍卖会显示佳士得正在成功进军中国

佳士得拍卖行星期四（9月26日）首次在中国大陆举行独立的拍卖会，这也是外国拍卖行首次不经中介在中国大陆举行此类拍卖活动。

佳士得为这次上海拍卖会推出43件拍卖品，总成交额达数千万美元。

拍卖品包括西班牙现代派艺术家毕加索在1969年创作的绘画《坐着的男人》，美国艺术家沃荷1981年的一幅作品《钻石粉鞋》，以及意大利画家莫兰迪在1963年创作的《静物》。

其他拍卖品包括一些中国当代艺术家的作品，以及一些超级名葡萄酒。

这次拍卖会的拍卖品中没有包括1911年清王朝垮台之前的中国艺术品，这主要是为了遵从中国当局有关打击抢掠和盗墓行为的规定。

百万个百万富翁

经济专家指出，中国作为世界第二大经济体，目前已经有超过100万个资产超过100万美元的百万富翁，其中许多人希望把自己的投资从黄金和房地产方面转移出去。

佳士得拍卖行过去在香港一直活跃，并且从2005年开始通过与中国拍卖公司合作的方式在中国大陆组织拍卖会。

佳士得在今年4月宣布，他们已经得到了在中国大陆独立举行拍卖会的许可，从而成为全世界第一家在中国大陆独立举行拍卖会的外国拍卖行。

佳士得拍卖行和中国政府的关系最近在法国皮诺家族的帮助下得到改善，皮诺家族所拥有的开云集团是佳士得的母公司。

今年6月，皮诺家族向中国国家博物馆捐献了150年前遭八国联军抢掠的一对圆明园兽首。追回这些兽首已经成为中国洗刷耻辱的政治行动，皮诺家族的行为显然受到中国的感谢。