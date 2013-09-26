重塑意识形态：受中国官员欢迎的10本书

Image caption 从10本最受欢迎的书中还可以看出新领导层强调的国家理念

最受中共高级官员欢迎的10本书的消息受到中国媒体广泛报道。在中国社会，官员不仅是权力的垄断者，在取得社会信息上也具有优先权和垄断权。中共高官爱读什么书自然是解读国家政治的重要资料，从下面10本最受欢迎的书中还可以看出新领导层强调的意识形态。

今年中共中央国家机关工委从读书活动5年来所推荐的103种图书中评选出“最受中央国家机关干部欢迎的10本书”是：《苦难辉煌》，《激荡三十年》，《曾国藩》，《毛泽东的读书生活》，《一个大国的崛起与崩溃:苏联历史专题研究(1917-1991)》，《中国经济专题》，《世界是平的——21世纪简史》，《中国共产党历史1949-1978第二卷（上下册）》，《中国震撼：一个“文明型国家”的崛起》，《历史的轨迹：中国共产党为什么能》 。

中国领导人习近平今年在中共中央党校讲话强调领导干部读书的重要性，他还提出要建立学习型政党。习近平担任中共总书记后不久，于去年底开始在不同重要场合多次提及“中国梦”的概念，使之成为其执政标志。从某种意义上说，这10本书可以被看作是从不同方面阐述了“中国梦”。而读书活动也可以被看作中共在官僚中间加强治国理念共识的努力。

国家意识

10本书当中的头一本是国防大学战略研究所所长金一南所著的讲述中共早期历史的《苦难辉煌》。这部书以及《中国共产党历史1949-1978第二卷（上下册）》和讲改革开放历史的《激荡三十年》基本上是用新的笔法重述了中共革命和建设的历史。

与以往官方正史不同之处在于，新的历史叙述强调了国家和民族意识，淡化了马列意识形态，把中共历史转述成了国家意识成长的历史。

习近平成为中国最高领导人后多次强调中共代表了自鸦片战争开始的中华民族自觉奋斗的历程，并强调1949年后60多年的发展探索中，不能用改革开放后30年否定前30年。10本书当中的大部分涉及国家的政治和发展理念，对上述各个历史阶段作了总结。

沈志华利用苏联解体后公开的大量新材料写成的《一个大国的崛起与崩溃:苏联历史专题研究(1917-1991)》对苏联演变到最后解体作了详尽剖析，提醒中共高官吸取苏共教训，避免党政不分、党国不分，导致执政党僵化，重蹈苏联解体的覆辙。

中国同原苏联一样，并不存在能够危及国家生存的现实外部军事威胁。作为世界第二大经济体的中国面临的内忧远多于外患，诸如贪腐与分配不公，社会分化，环境污染等问题都是公众表达不满的焦点。有报道说，习近平曾经表示官员的腐败问题是“新时期亡党亡国的三大祸端”。习近平上台伊始大力强调反腐，强调走群众路线，加强中共党的建设。

强调共识

去年中共18大报告提出“解放思想，凝聚力量”，强调建立共识。今年5月中共中央下发《关于当前意识形态领域情况的通报》的通知，强调关注意识形态领域出现的问题，要求官员要有“政治意识、大局意识、责任意识和忧患意识”。

本来中共作为一个意识形态决定政治合法性的政党，一直有提倡党员干部读书、统一思想的传统。但中共完成了由革命党到执政党的过渡后，在改革开放阶段强调经济发展而搁置了原先的马列意识形态，使原来的政治传统逐渐退化。

习近平接班后重新强调意识形态的重要性被一些评论员认为标志着所谓习李体制“向左转”。但意识形态方面强硬，和建立共识的努力未必等于回归中共传统的马列主义信仰。这就像最受官员欢迎的10本书不是马列主义著作一样，他们是对新领导人提出的“中国梦”的政治口号作描述和补充。政治口号被不断丰富和清晰化后就可能成为新一届领导层执政标志的新政治理论。