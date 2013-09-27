河北高法终审：王书金不涉聂树斌奸杀案

Image caption 王书金坚称自己才是石家庄奸杀案真凶。

中国河北省高级法院终审裁定，声称为1994年石家庄西郊玉米地强奸杀人案真凶的王书金与该案无关。

此前，承认在广平县强奸三名女子并杀害其中两人的王书金声称是石家庄奸杀案的真凶，但河北邯郸市中级法院一审认定非其所为，王书金以此为由上诉。

河北省高院星期五（9月27日）在邯郸市中院宣判时裁定驳回其上诉，并对其余三起强奸及强奸并故意杀人指控维持原判，处以死刑，并剥夺政治权利终身。

王书金案上诉因牵涉石家庄案原犯罪嫌疑人聂树斌已被处决而备受关注。据广州《南方都市报》微博报道，聂树斌母亲张焕枝已表明要上访北京，为儿子申冤。

搜狐新闻引述北京刑诉律师张青松说，即使王书金不被认定为聂树斌案的真凶，聂案还是可以走申诉的渠道，但两案实际上纠缠很深，检方的态度暗示聂案重审困难。

一些网民也评论说，现在法院维持原判，并将报请中国最高法院核准死刑，一旦王书金被处决，将死无对证。

“控辩颠倒”

1994年8月5日，河北石家庄市西郊孔寨村附近发生一起强奸杀人案，警方抓获犯罪嫌疑人聂树斌。

石家庄市中级法院二审裁定聂树斌强奸罪和故意杀人罪成立，1995年4月27日执行死刑，终年20岁。

但至2005年1月18日，河南省荥阳警方抓获逃犯王书金，王书金供认曾在河北广平、石家庄等地强奸多名妇女并杀害其中4人，其中一起的细节与聂树斌案高度一致。

邯郸市中级法院2007年3月12日一审裁定王书金犯故意杀人罪与强奸罪，合并执行死刑，剥夺政治权利终身，但认定他石家庄案非其所为，王书金提出上诉。

河北省高级法院2007年二审开庭，至今年6月和7月再度两次开庭，最终于星期五作出裁决，维持原审认定石家庄案非王书金所为，不采纳他所称应被视为自首而获轻判之辩护；支持检察官观点，认定上诉人之供述与案件关键情节存在重大差异。

中国法律界人士普遍认为，这起案件出现辩护人试图证明被告人有罪、公诉人试图证明被告人无罪的颠倒局面，在中国司法史上十分罕见。

北京大学法学院教授贺卫方此前接受BBC中文网采访时曾指出，王书金案涉及到聂树斌案，而聂案如果最终证实为冤案，一些相关责任人势必被追究，而这将牵涉到一些人的政治生命。

（撰稿：叶靖斯 责编：萧尔）

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读者反馈

聂树斌被错杀后，真凶王书金落网已经十好几年了，该案仍然不能改正，也是涉及高层。当年石家庄法院发现该案有疑点，主张疑罪从轻，判死缓。但是在为当年患尿毒症的中国外交部高官章某寻找肾源的过程中发现聂的肾脏与章匹配，为了救章某的命，经高层下令，立即执行。<strong>冯楚, </strong><br/>