微博环保大V董良杰被控寻衅滋事遭刑拘

Image caption 董良杰承认部分微博核实不力且有所夸张

北京市公安局称，知名微博用户@环保董良杰已经被因寻衅滋事罪名被刑事拘留。

47岁的董良杰在新浪微博的认证为“微鼻砷和重金属过滤技术、生物陶技术发明人，微陶环保联合创始人”。

北京市公安局在9月11日已经将其拘押，但直到9月28日才宣布他被刑拘的消息。

BBC中文网记者看到，@环保董良杰的最后一条微博发布于9月10日晚间10时52分。

中国官方媒体引北京警方称，董良杰利用微博发布很多关于环境以及污染问题的不实说法。

薛蛮子

董良杰曾在美国留学，2008年携净水器专利技术回国，并开办工厂。

多家中国官方媒体引薛蛮子和董良杰对警方供述称，董良杰在2012年与微博大V薛蛮子结识，薛蛮子给董良杰指点了如何在微博上吸引更多关注的技巧。

官媒称，在薛蛮子指点下，董良杰的环保微博迅速赢得数以万计的粉丝，而薛蛮子也通过转发董良杰的微博得到更多的关注者。

北京警方指控董良杰发布“自来水含避孕药”、“舟山人头发里汞超标”、“南京猪肉含铅超标”、“惠州猪肝铜超标”等不实微博。

官媒称，董良杰承认自己部分微博为博关注和转发有所夸张，而且有些微博核实不力。

官媒报道称，董良杰和薛蛮子都为其微博可能给他人造成损失作出道歉。

打击网络谣言

新华社星期六（9月28日）引中国国家互联网信息办网络新闻协调局官员称，中国打击网络谣言的行动已经取得阶段性成果。

中国打击网络谣言行动引起争议，有不少人担心这一政策被滥用导致言论自由受损。

此前甘肃一名16岁初中生因发微博质疑当地一起死亡事件的官方说法并提及“游行”一度被警方刑拘，在公众关注和质疑下，此少年被转为行政拘留并在被拘留数日后被释放

不过中国互联网官员对新华社记者表示，打击网络谣言的行动将继续下去，并说将把保护青少年健康成长作为日常工作抓紧抓好。

（撰稿/责编：伊人）