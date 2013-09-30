全新版《毛泽东语录》年底可能面市

Image caption 崇毛情结在中国仍然风靡，新版《毛泽东语录》可能12月上市。

中国媒体在中国国庆前夕纷纷报道，集大全的新版《毛泽东语录》很可能在今年12月上架，目前还在等待审批。

以“唱红打黑”和希望恢复毛泽东时代做法而著名的薄熙来被判终身监禁，但薄熙来的崇毛情结在中国仍然风靡。

据中国媒体报道，这一新版的《毛泽东语录》将分别以24万字、12万字和6万字的三种版本发行，据称是非官方出版。

新版本的外观和内容都和1960年版的《毛主席语录》不同，新版为大开本，内容选自所有毛泽东1960年之后出版的作品。

中国媒体引述新版《毛泽东语录》的主编、解放军军事科学院研究员陈宇的话说，此次再版语录是民间和学界的行为，没有政治目的。

陈宇还说，为避免误会，新版语录的版式不模仿文革时的可以装在衣袋里的“红宝书”样式。

陈宇和他的20人团队为编辑新版《毛泽东语录》费时两年，他透露，每本售价将超过2000元。

中国媒体介绍，毛泽东语录最早是1961年《解放军报》创造的，该报当时从〈毛泽东选集〉中摘取片段刊登，1964年后结集出版。

据估计，在中国文革期间，《毛主席语录》以50多种文字在世界各地共发行50多亿册，成为全球发行量仅次于《圣经》的出版物。

毛泽东语录近年来在中国民间有一些新版本，包括今年4月毛泽东的外孙女孔东梅出版的《毛泽东箴言》。

中国官方最近越来越推崇毛泽东的思想和做法，而此次由解放军背景的学者主编新版《毛泽东语录》，被一些中国学者认为可能有官方背景。

（编写：嵇伟 责编：尚清）