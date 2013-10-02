陕西南部胡蜂成灾已有40余人被蛰死

Image caption 胡蜂袭击已经导致陕西南部至少41人死亡

中国陕西南部秦岭山区胡蜂成灾，安康、汉中以及商洛三地至今已有至少41人因被胡蜂袭击而死亡。

陕西官方统计称，安康等三个城市7月以来已经有1675人遭胡蜂袭击，除死亡者外，还有200余人仍在医院接受治疗。

目前受胡蜂袭击的伤者中有40人情况严重，其中13名生命垂危的患者已经被送往陕西省会西安的大医院接受治疗。

胡蜂又名黄蜂。安康、汉中和商洛这三个城市因处于秦岭山区，历年来均有胡蜂灾害，但今年尤为严重。

由于胡蜂不仅在树上筑巢，有时也会在草丛、土穴甚至建筑物的檐下筑巢，导致很多时候民众会在无意中惊动胡蜂而遭到袭击。

与蜜蜂相比，胡蜂不仅身体更为庞大，而且毒性强， 人被蜇后会出现过敏反应和毒性反应，严重者可导致死亡。

同时9月和10月是胡蜂繁殖和迁居的季节，导致性情更加凶狠和狂躁，容易受到惊扰，更易发生蜇人事件。

陕西已经对胡蜂袭击高发地区的义务人员进行了专门的蛰伤培训，并给消防部门配备更多的防蜂服，加强对胡蜂的灭杀。