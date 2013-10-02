习近平首访东南亚 与印尼总统会谈
- 2013年 10月 2日
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中国国家主席习近平星期三（10月2日）在印尼首都雅加达和印尼总统苏西洛举行会谈。
习近平与苏西洛会谈的焦点包括中国与印尼以及中国与东盟的关系，以及其他重大地区和国际问题。
印尼是习近平今年3月出任国家主席后，首次出访东南亚的第一个国家，接下来他将访问马来西亚。
在马来西亚之后，习近平将返回印尼，在巴厘岛参加亚太经合组织第21届领导人非正式会议。
印尼国会演讲
习近平星期四将在印尼国会发表演讲，他将成为首位在印尼国会上演讲的外国元首。
这显示中国作为亚洲经济大国，非常重视并积极推动与印尼的双边关系。
中国与印尼的关系在1960年底跌落谷底，印尼指控中国支持印尼共产党发动政变。
中国和印尼一直到1990年代才恢复外交关系，近年来，中国与印尼关系快速发展。
在习近平访问印尼的前一天，中国与印尼签署一项价值150亿美元的货币互换协议。
（编译：陈书敏 责编：尚清）