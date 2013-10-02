离开纽约大学 陈光诚加盟三机构任学者

Image caption 陈光诚说，未来将专注法律研究，推动中国人权。

美国威瑟斯庞研究所、美国天主教大学与蓝托斯人权与正义基金会三个机构周三（2日）宣布，在美国的中国维权人士陈光诚将加盟担任研究学者。

美国天主教大学、保守派智库威瑟斯庞研究所和蓝托斯人权与正义基金会在华盛顿的国家记者俱乐部举行记者会，共同宣布陈光诚将加盟担任访问学者及资深顾问。

陈光诚从9月开始分别在美国天主教大学政策与天主教研究所担任杰出访问学者，在位于新泽西州的威瑟斯庞研究所出任人权研究杰出资深学者，及蓝托斯人权与正义基金会的资深顾问。

陈光诚在记者会上表示，从此面对任何困难，都会同舟共济密切合作，为捍卫中华民族和人类的自由、人格和尊严等普世价值，齐心协力，奋勇向前。

他说，尽管独裁者的干扰会随之而来，在自由世界谁也不可能垄断控制一切，只要坚持原则，不想做的就能不做，这就是生活在专制下的人们想要的自由。

陈光诚说，未来将专注法律研究，推动中国人权。他将在10月中在普林斯顿大学发表演说。

威瑟斯庞研究所宗教与宪法中心主任法兰克在记者会指出，将提供为期3年的研究职位，但不方便透露赞助详情。

目前，陈光诚将暂时住在纽约，他的两个孩子在当地上学。不过他已经考虑准备把全家搬到华盛顿居住。

陈光诚与妻子袁伟静一家4口于2012年5月19日离开北京，前往纽约，在纽约大学进行法律研究。

陈光诚早前曾指责纽约大学迫于北京压力，要求他离开，不过纽约大学否认指控。

（撰稿/责编：路西）

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读者反馈

热烈祝贺 陈光诚成为美国威瑟斯庞研究所的研究“学者”！他为那些与他在同一等级上的人 传递了“正”能量——“只要你勇于诽谤 勇于背叛你的祖国，勇于背信弃义，勇于丢弃高尚的情操 就能实现你的“美国梦”！祝愿美国各个领域都广招到 此等水平的极品“人才”！再次祝贺

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當鍾祖康發出【來生不做中國人】慨嘆的當兒，現實已經有不少中國人移民他國，率先來個【今生不做中國人】的表態，這個移民熱潮且有不絕的趨勢。趨吉避凶，尋求合適自己樂土的抉擇實不容上綱上線牽扯到什麼民族大義、什麼愛國情操。當居住的地方活得沒有自由、沒有尊嚴、面對身心的摧殘甚至生命的威脅時，遠走他方有什麼值得咎病？要檢討的、要批評的、要譴責的反而是那個留不住人民的國家、政權。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

一位原本在国内无才普通的一般人，只要反中，跑到西方就被某些机构买去，这已算不上什么新闻。

<strong>Dlc, </strong><br/>

国外的所谓学者的水平可见一斑。

<strong>j, Washington D.C.</strong><br/>

很有政治色彩的加入！陈光诚既无正规学历亦无专业律师资格，成为研究员实为滑天下之大稽！原来卖国诽谤自己的祖国也可在美国获得此‘殊荣’，从来对这种忘本，通过卖国达到自己个人目的的小人深恶痛绝。人权民主不过是被这种人利用的工具罢了，鄙视！！

未署名