九寨沟游客滞留交通瘫痪景区道歉

Image caption 九寨沟景区管理局3日凌晨发布道歉书，向游客道歉。

四川九寨沟景区在10月黄金周发生大规模游客滞留事件，景区出动武警维持秩序。景区管理局星期四（10月3日）凌晨发布道歉书，向游客道歉。

景区通报说，九寨沟风景区在10月2日迎来游客高峰，中午12点左右，由于少数游客强行拦车，导致部分观光车辆受阻，无法正常运行。

通报称，这个现象引发连锁反应，造成整体运营车辆无法循环运转，整个客运系统几乎瘫痪。

截至周三晚7时许，共滞留4000多人。“通过多方努力，截至2日晚22点左右，滞留游客全部安全疏散”。

中国媒体引述九寨沟游客说，道路拥堵情况从12点就已开始。尽管景区内已很拥挤，但还是看到载有游客的公交车往上开。

有游客认为，拥堵是景区管理不当所致。情绪激动的一些游客拦住公交车不放行，并与维持秩序的武警和公安交涉。

但九寨沟管理局表示，下午13点后就基本没有游客入园，但中午时段游客比较密集，不断过来的游客可能是从其他景区来的，并非新入园游客。

混乱

中国央视称，周三九寨沟游客达4万多人。周三16点左右，由于拥堵严重，大批游客开始步行上下山。但在17点至21点期间，景区道路基本处于瘫痪状态。

新华社说，因不满长时间候车，一些游客围堵景区摆渡车，造成上下山通道瘫痪。大批游客被迫步行十几公里下山，包括80岁老人和9个月小孩。

南方日报说，3日凌晨有近千旅客要求退票，甚至“攻陷”了售票处。

有网民表示，从中午12点到晚上11点，亲历了这充满混乱、愤怒、饥寒的11小时。

九寨沟景区在通报最后呼吁游客“文明旅游、错峰出行”，但这一提法遭到网民的质疑。

资深媒体人闾丘露薇在微博上质疑说：“问题是：游客基本无法错峰，平时没有假；卖票的数量就知道入场人数，预期不到如此场面吗?”

（撰稿：萧尔 责编：伊人）