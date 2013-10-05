港媒：港大新校长任命触发大争议

2013年10月5日

图像加注文字， 香港媒体星期六用大篇幅对有关争议进行了报道。

香港大学校务委员会10月4日晚通过决定，任命英国学者马雯森（Peter Mathieson）出任新一届香港大学校长职务，任期5年，但该任命引发了激烈争议。

香港各大报纸星期六（10月5日）都用大篇幅对有关争议进行了报道。

《明报》头版小标题是：“港大多名教授轰新校长不济”，大标题是：“卢宠茂：马雯森无知无能无心”。报道说，多名港大重量级教授拒绝对任命“祝福”，其中，港大医学院外科学系主任卢宠茂强烈反对任命。

卢宠茂批评马雯森“无知、无能、无心”，认为他对香港、中国无认识，是为“无知”；马不懂中文，不能与香港以至内地社会各界沟通，是“无能”；非为港大放眼世界，只为一己寻觅各洲，是为“无心”。

《明报》表示，校委会主席梁智鸿对此回应称，他对卢的意见表示惊讶，并三番五次重申遴选新校长过程依足程序，任命是遴选委员会“集体决定”，校委会“一致通过”，不会有上诉机会。

明报说，理学院长郭新则支持马雯森任校长，法律学院长陈文敏则说，马能否胜任要似乎往后表现。

争议

《苹果日报》以“港大学者排外，向后任校长开火”为题报道说，港大41年来再有外国人任校长，任命触发历来最大争议，未上任即遭重量级学者围剿。

该报引述港大新闻及传播研究中心总监陈婉莹说，她曾出席马雯森与教职员座谈会，但觉得他“回应问题非常一般。不了解香港面对普选举、与中央关系等问题”。

《苹果日报》还表示，教育学院讲座教授程介明批评马雯森“视野不足”，“对大学没梦想，欠缺学术眼界，难领港大突破，担心港大不进则退”。

但报道引述遴选委员会成员白国礼称，马拥有剑桥博士学位，也有研究成就，“没有政治联系代表没有障碍和干预，他完全自由做任何决定”。

港大学生会会长邓日朗表示，不能单凭马不熟悉中国判断他不能胜任，“我觉得他是最好人选”。

《星岛日报》表示，马雯森是英国布里斯托大学医科及牙科学院院长外，本身亦是国际肾脏专家，在肾脏方面的研究取得重大贡献。马雯森曾在06至07年间，应邀到港大医学院授课，并一直合作所实验研究。

报道说，马雯森昨日与港大教职员、学生及校友见面，多名资深港大教授及校友都对马雯森出任校长表示有保留。

《星岛日报》引述港大学生发展总监庄陈有说，他曾向马雯森提问有关在非洲及乌干达工作的经验，他的评分只有60分，认为除了教学观点外，其他均不够全面及具体。

《明报》表示，针对众多质疑，马雯森在见面会上说，他对委任感到荣幸，强调会维护大学核心价值、言论自由及坚守个人原则。马雯森承认不了解香港文化，也不懂广东话，但愿意学习。