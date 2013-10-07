香港记协关注港记被取消APEC采访证

Image caption 香港记者追问阿基诺被指不礼貌

数名香港记者因向菲律宾总统阿基诺追问问题而被取消巴厘岛APEC会议采访资格，香港记协表示不满。

来自香港电台、香港商业电台以及香港Now TV的记者星期日在APEC会场就2010年香港游客大巴遭劫持最终导致8死7伤的马尼拉人质事件追问阿基诺。

从现场视频中可以看到，香港记者追问正前往会场的阿基诺是否计划与出席APEC会议的香港特首梁振英会面，以及质疑他为何不回应香港官员。

香港记者们还不断追问阿基诺会否就人质事件向港人道歉，并质问他是否漠视香港人。

阿基诺没有回应香港记者们的提问，随后APEC会场工作人员指责香港记者在会场大声叫嚷是不讲礼貌且粗鲁，并取消了这几名记者的采访资格。

而Now TV称，该电视台有两名当天不在场的记者随后发现他们的采访资格也被一同取消。

记协

香港记协对APEC会议组织者的做法表示“极度愤怒及不满”，并说取消香港记者采访权的做法是“粗暴践踏新闻自由与公众知情权”。

记协表示：“提问是记者的天职，提问声线的大小许多时取决于现场环境，大声不等于无礼，不能以此作为剥夺市民知情权的藉口。”

马尼拉人质事件发生三年来，港人不满菲律宾至今未对因菲律宾特种兵突击行动而死伤的香港游客作出赔偿。

尤其菲律宾今年早些时候向被菲律宾海警打死的台湾渔民家人作出道歉和赔偿后，香港不少人更加不满，并批评北京当局在外交方面对港人保护不力。

不过就在香港记者被驱逐出APEC会场前，香港特首梁振英表示，中国国家主席习近平在与他会面时承诺中国将会跟进人质事件，与菲律宾当局进行交涉。

评论

在香港英文报纸《南华早报》网站，不少读者就香港记者被取消APEC采访资格发表评论时表示支持APEC组织者的做法。

有读者指出，香港人常常批评内地游客在公共场所声音过大，不过香港记者到了国外如果声音过大就是行使新闻自由，未免有虚伪之嫌。

也有读者调侃，APEC工作人员对香港记者的态度可要比中国内地的警察客气多了。

也有读者认为，不管香港记者是否不礼貌，重要的是菲律宾至今拒绝就人质事件对香港受害者及其家属作出道歉。

而在菲律宾英文媒体的有关报道下，有菲律宾人指责香港人过于傲慢。

（撰稿/责编：伊人）