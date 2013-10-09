中国食品危机拉低百胜集团利润

Image caption 百胜餐饮集团四分三营业额来自中国。

全球餐饮业巨头百胜（Yum! Brands）今年6-9月的利润比去年同期下跌68%，集团说中国的食品危机导致销售下跌。

百胜旗下有肯德基炸鸡（KFC）和必胜客（Pizza Hut）连锁餐厅。集团四分三营业额来自中国。

该集团截至9月7日之前三个月的纯利是1.52亿美元，在中国的销售与去年同期比较下跌11%。

百胜是中国最大的外资餐饮集团。他们发表声明说：“在中国的第三季销售和利润因去年12月曝光的家禽饲养问题和其后的禽流感爆发而受到很大影响。”

去年12月，中国爆出用饲料和药物喂养鸡只加快它们成长的“速成鸡”事件。

百胜并预测今年第四季度在中国的肯德基炸鸡销售不会上升，但相信利润在2014年反弹。

新一季业绩公布几小时后，百胜在美国的股价下跌超过7%。

百胜的行政总裁大卫·诺亚克表示，尽管最近遇上了一些挑战，中国继续是他们的主要增长市场。“今年底前在中国多开的新店将达到至少700家。”

今年以来百胜在中国共开了458家新店，其中132家在第三季度开业。

（编译：叶珊 / 责编：尚清）