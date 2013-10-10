台湾民间举行示威抗议对应官方双十庆典

Image caption 示威民众指责国民党和民进党都没有想到民众需求，只为本身的政治利益（中央社图片）

在台湾政府举行双十庆祝活动的同时，台湾民间多个团体也举行示威活动，表达对政府的不满。

虽然台湾政坛“九月政争”的两位主角--总统马英九和立法院长王金平在庆典上握手寒暄、“似乎上演大和解戏码”，但是台湾媒体形容抗议民众和维持治安的警方“冲突不断”。

数个公民团体、学生团体、反核电团体、绿营支持者团体等等数万人，分别在总统府前的城楼圆环、立法院等地展开活动。

学生团体“黑色岛国青年阵线”一早以宣传车前往总统府附近，但是被警察强制拖走，车上司机受伤。

彻夜在总统府附近景福门城楼准备抗议的学生则是被警察强制抬走，期间爆发冲突多人受伤。

曾经在总统府前发起行动为“洪仲丘命案”抗议的公民1985行动联盟则是在立法院附近举行“升旗典礼”，升起象征公民在看的公民之眼旗帜，并将国民党和民进党两党党旗降半旗，表示两党都没有保障公民权利。

此一号称至少6万人参加的“十月十日、天下‘为公’”活动，主旨是指责台湾总统马英九“违宪乱政”。

而绿营支持者则是试图驾车冲入总统府附近的管制区，造成多名警察受伤；反对兴建第四核电厂的团体则是试图在立法院降下象征中华民国的青天白日旗、升起反核旗帜。

在庆典结束之后，示威者将焦点转往了著名的地标--自由广场以及国宴举行地点--台北宾馆，示威者说活动还将继续。

（撰稿：威克、责编：路西）