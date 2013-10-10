台湾测勘团队登太平岛进行地质调查

Image caption 太平岛周边属浅水区（中央社图片）

由台湾中油公司、经济部矿务局及成功大学共10人组成的南海测勘团队，在日前登陆太平岛进行地质调查，并于8日下午完成工作返航台湾，预计要双十国庆之后才会抵台。

台湾立法院外交及国防委员会在去年5月2日时，通过由国民党籍立委林郁方所提案的南海太平岛的资源探勘计划。

“南海测勘团队”不仅是由国营事业和学界组成，林郁方表示，为了解决交通、住宿及护航的问题，还邀集国防部与海巡署共同协调，最后同意由“旭海号”登陆舰及“继光号”巡防舰，全程担任护航。

距上次台油公司登太平岛进行地质测勘已32年，在1981年6月时在岛上设置“太平岛一号井”。

本次的调查内容包括地质调查、地质钻探、重磁力测勘、图资测量等测勘工作。

宣示主权

这次随行的登陆舰“旭海号”排水量达1万4千吨，而“继光号”更是搭载了“标准一型”防空导弹以及“雄三”超音速反舰导弹，可见台湾国防部对此的重视。

上月台湾海巡署接受采访时也表示，基于国安需要，将从明年度起编列太平岛交通基础设施整建预算，以三年为期，以33亿7377万元，进行码头兴建及机场跑道改善工程。

计划将以沉箱组合成一座L型码头，完工后可停泊3000吨军舰或救难船。

林郁方表示，决策部门今年迅速核定太平岛码头兴建计划，并同意派台湾中油公司测勘团队登岛，都进一步显示台湾在南海问题上的态度日趋积极。

林郁方还强调，虽然此次登岛仅是执行基础的调查工作，但测勘所得信息，对评估太平岛作为台湾在南海的“补给钻探基地”，仍具相当参考价值。

太平岛是南沙群岛中最大的岛屿，虽然目前由台湾实际控制，但台湾、中国大陆、越南和菲律宾等国均宣称拥有其主权。

台湾在太平岛地质探勘，或是建造新码头，都旨在巩固南海战略位置。

（撰稿：思翰 责编：路西）